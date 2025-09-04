COMUNIDAD POR USD 1
Hace 2 meses
Gastronomía

Este postre típico de Ecuador tiene solo tres ingredientes y es irresistible

Con solo claras de huevo, azúcar y esencia, los suspiros ecuatorianos son un postre emblemático por su sencillez, sabor dulce y textura crujiente.
3 minutos de lectura
Cómo se preparan los suspiros en Ecuador: paso a paso de un postre típico
Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Los suspiros ecuatorianos, un postre tradicional hecho a base de claras de huevo y azúcar, se preparan en todo Ecuador, especialmente en ciudades como Quito y Cuenca, donde son populares en ferias, panaderías y celebraciones familiares. Su origen se remonta a influencias coloniales, y hoy, su receta perdura como parte de la repostería típica del país.

Un postre sencillo de herencia colonial

El suspiro ecuatoriano se elabora con ingredientes básicos: claras de huevo, azúcar y unas gotas de esencia de vainilla o limón. La preparación consiste en batir las claras hasta punto de nieve, incorporar el azúcar en forma de lluvia y seguir batiendo hasta lograr un merengue firme y brillante. Luego, con ayuda de una manga pastelera, se forman pequeñas porciones sobre una bandeja y se hornean a baja temperatura.

Aunque cada región tiene variantes mínimas, la base del suspiro es siempre el merengue horneado, cuyo nombre proviene de su textura liviana y su forma característica, que parece evaporarse en la boca al probarlo.

Estos dulces se venden frecuentemente en mercados artesanales y panaderías, y también son comunes en hogares, especialmente durante festividades religiosas o escolares.

Preparación paso a paso

Ingredientes:

  • 4 claras de huevo
  • 1 taza de azúcar blanca
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Gotas de jugo de limón (opcional, ayuda a estabilizar las claras)

Instrucciones:

  1. Batir las claras de huevo a velocidad alta hasta obtener picos suaves.
  2. Agregar el azúcar poco a poco, sin dejar de batir.
  3. Añadir la esencia y el limón si se desea.
  4. Continuar batiendo hasta obtener una mezcla firme y brillante.
  5. Colocar el merengue en una manga pastelera con boquilla rizada.
  6. Formar pequeños montículos sobre una bandeja cubierta con papel manteca.
  7. Hornear a 100 °C (210 °F) durante 1 hora o hasta que estén secos al tacto.
  8. Dejar enfriar completamente antes de guardar en recipiente hermético.

El secreto de unos buenos suspiros está en el batido y el horneado lento, lo que garantiza su textura crujiente por fuera y aireada por dentro.

Contexto cultural del suspiro ecuatoriano

El suspiro, aunque presente en varios países de América Latina, tiene en Ecuador una fuerte identificación con la repostería casera. Su elaboración suele ser una de las primeras recetas que aprenden niños y jóvenes en casa, debido a su sencillez.

En ciudades como Loja, Riobamba y Ambato, es común encontrar suspiros en ferias patronales, donde se venden en bolsas de celofán o cajas decoradas. También se ofrecen en escuelas como parte de ventas estudiantiles, gracias a su bajo costo de preparación y buena conservación.

Este postre, además, ha sido adaptado en versiones modernas, incluyendo suspiros de colores o rellenos con dulce de leche, aunque la versión más conocida sigue siendo la clásica: merengue blanco, seco y dulce.

Conservación y recomendaciones

Una vez preparados, los suspiros deben conservarse en un lugar seco y fresco, preferiblemente en un recipiente hermético. Si se exponen a la humedad, pierden su textura crocante y se ablandan rápidamente.

Este dulce puede durar entre 7 y 10 días si se guarda correctamente. No requiere refrigeración y no contiene ingredientes perecibles si se consume en ese lapso.

