Yuribeth Cornejo: “Yo sé la mujer que soy, los valores que tengo”

Una gran polémica envuelve la farándula ecuatoriana tras las recientes declaraciones de Juan del Valle, participante de ‘BLN’ y exnovio de la modelo y presentadora Yuribeth Cornejo.

El joven, en una intervención en el podcast ‘El Hueco’, conducido por Jonathan Estrada, aseguró que la manabita habría recibido “detalles” de Jefferson Orejuela mientras mantenía su relación sentimental con él.

“Ella jura y muere, y está firme en que ella comenzó con Orejuela una vez que me dejó, pero yo sé que, aun cuando estaba conmigo, ya estaba recibiendo detalles, obsequios de otra persona, entonces ustedes saquen sus conclusiones. Ella dice que no, igual yo nunca lo confirmé, porque nunca vi algo o un chat o una confirmación fehaciente. Si lo hizo, vale tres… igual yo sí se los puse primero, pero por si acaso, sí ella me los puso, yo se los puse antes, ahí te lo dejo”, confesó Del Valle, dejando entrever las dudas sobre la fidelidad de Yuribeth Cornejo.

Yuribeth Cornejo no se queda callada

Y ante estas declaraciones, ‘La rubia peligrosa de Manta’ reaccionó con indignación. La también chica reality afirmó que no desea mantener ningún tipo de contacto con Juan del Valle y que incluso ya lo bloqueó en todas sus redes sociales.

“Mira, yo ni siquiera quiero saber nada de esta persona, no lo voy a nombrar, no lo voy a mencionar. Y así como yo no lo voy a mencionar, espero que no me mencione ni para bien ni para mal. Está totalmente vetado, bloqueado”, mencionó en el programa ‘Los Hackers del Espectáculo’, de Ecuavisa.

Lo deja claro

En su defensa, Yuribeth recalcó que su vínculo con Jefferson Orejuela comenzó solo después de concluir su relación con Juan del Valle. Además, dejó en claro que los señalamientos son injustos y buscan únicamente captar la atención del público.

“Yo no tengo que desmentir nada. Yo sé lo que soy. Obviamente cuando yo ya empecé a salir con la otra persona, yo ya no tenía nada con él. Si él tenía la esperanza de seguir conmigo, era otra cosa. Él podrá decir lo que sea, yo sé la mujer que soy, los valores que tengo. Lo que sí me duele y me indigna es cuando ya mi mamá, mi papá están involucrados en este tema, porque realmente es a ellos a quien les afecta. Yo no estoy pendiente de su vida. Creo que él sí está pendiente de mi vida”, agregó la famosa mantense.

Su novio y familia afectados

Pero eso no es todo. La controversia ha impactado también a Suriel Lira, pareja actual de Yuribeth. Fuentes cercanas han indicado que el modelo venezolano se siente incómodo por los comentarios de Del Valle y prefiere no involucrarse en los conflictos del pasado.

Por otro lado, la polémica trascendió a nivel familiar. Yuribeth Cornejo señaló que su madre y padre están muy decepcionados de Juan del Valle.

“Mi familia lo consideraba muchísimo, pero después de esto, créeme que los ha decepcionado totalmente. Creo que la palabra caballero le queda grande”, expresó Yuribeth Cornejo, ‘La rubia peligrosa de Manta’.