Whoopi Goldberg supero su adicción a la cocaína por su hija: “No quería morir”

La actriz y presentadora estadounidense Whoopi Goldberg, de 69 años, reveló detalles de su adicción a la cocaína durante un episodio reciente de The View, emitido el 10 de septiembre.

La revelación surgió en una discusión sobre el caso de Charlie Sheen, cuyo padre, Martin Sheen, lo denunció por una sobredosis en los años 90.

Goldberg intervino para aportar su perspectiva personal, explicando que dejó la droga en los años 80 principalmente por su hija Alex Martin, nacida en 1974, con el fin de ordenar su vida y evitar una tragedia. Esta confesión se alinea con relatos en su memorias de 2024, donde detalla el proceso de recuperación.

Whoopi Goldberg y su postura ante las adicciones

Goldberg, ganadora del EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), moderó el debate con sus copresentadoras Joy Behar, Alyssa Farah Griffin, Sunny Hostin y Sara Haines. Tras opiniones variadas sobre si la denuncia de Martin Sheen fue una traición, Goldberg zanjó: “En su situación (la de Charlie Sheen), es natural que lo viera como una traición”.

Acto seguido, subrayó que cada familia enfrenta la adicción de manera distinta, ya que “cada adicción es diferente”. La actriz insistió en que el objetivo de la familia de Sheen era evitar una tragedia mayor: “No querían, y por suerte no sucedió, que muriera en la calle”.

Goldberg profundizó en cómo la adicción afecta no solo a quien la padece, sino también a su entorno. “Estoy más cerca porque he sido adicta, entiendo cómo piensa un adicto. Podemos decir ‘me limpio, no lo haré nunca más’, y al instante quienes nos quieren se preguntan: ‘¿Qué hago ahora?’”, explicó.

Motivación por la familia y recuperación

Whoopi Goldberg además confesó que su hija fue la razón por la que dejó la cocaína. “Quería poner en orden mi vida por ella” y “no quería que mi hija pensara que su madre era adicta”, relató en el programa.

Goldberg, quien se casó con Alvin Martin en 1973 y se divorció en 1979, priorizó a Alex, ahora actriz y productora con tres hijos. El miedo a morir también motivó el cambio: “No quería morir”.

En los 80, la cocaína era prevalente en la industria del entretenimiento, redefiniendo el uso recreativo. Goldberg asistió a reuniones de Narcóticos Anónimos para liberarse. Su recuperación precedió éxitos como The Color Purple (1985), por la que ganó un Oscar.

Relato en memorias: El incidente del hotel

En su libro ‘Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me’, publicado el 7 de mayo de 2024, Goldberg detalló su recaída en la cocaína tras un período limpio en los años 70. “Dejaba que la droga tomara el control de mi vida“, escribió, agregando que no necesitaba la decepción de su madre Emma Harris, fallecida en 2010, pues ya se sentía decepcionada consigo misma.

Un momento clave ocurrió en un hotel de Manhattan durante su cumpleaños. Goldberg se escondió en un armario para consumir, cuando una empleada la descubrió y gritó. Al levantarse, se vio en el espejo con el rostro cubierto de polvo blanco: “Sabía que para recuperarme tendría que cambiar de amigos y dejar las fiestas, pero podía hacerlo. No quería morir”, relató.