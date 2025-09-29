Valentina Mendoza, exreina de Portoviejo y excandidata a Miss Ecuador, se casó a una semana de su pedida de mano

A una semana de haberse comprometido, la reina de belleza manabita Valentina Mendoza se casó por la vía civil en la ciudad de Manta.

La noticia fue compartida por ella a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia del paso que dio con el empresario inmobiliario Martín Rivadeneira.

El mensaje de Valentina Mendoza

La reina de Portoviejo 2016 compartió varias fotos de su enlace matrimonial, junto a un emotivo mensaje. “Hoy dimos un paso muy especial. Con Martín celebramos nuestro matrimonio civil, un momento íntimo con nuestras familias lleno de amor que marca el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas“, escribió.

“Gracias a Dios, a nuestra familia y a quienes nos acompañaron en este día tan importante. Hoy soy una esposa, feliz y agradecida por caminar junto al amor de mi vida”, agregó la también ex candidata a Miss Ecuador 2020.

El post recibió varios mensajes de felicitaciones, antes de que la influencer limitara los comentarios. Cabe mencionar que la boda y su anuncio se dio el sábado, 27 de septiembre.

Una semana de compromiso

Valentina Mendoza y Martín Rivadeneira se comprometieron en matrimonio el pasado sábado 20 de marzo, es decir, una semana antes de su boda.

La pedida de mano fue una sorpresa para la exreina de belleza, quien no dudó en compartir la noticia con emoción. A través de una historia de Instagram, la portovejense contó: “Me dijo que íbamos a grabar un video y pasó esto”, escribió, junto a una foto donde se los ve a ambos.

Luego realizó un post con varias fotos, donde escribió: “Este sábado, frente al mar y con el corazón latiendo fuerte, le dije “sí” al amor de mi vida. Un sí que significa compromiso, respeto y un futuro compartido. Mi anillo guarda un detalle muy especial: la esmeralda, ese color que siempre me ha marcado y que una vez le conté que me encantaba. Él lo recordó sin que yo volviera a mencionarlo, porque así es nuestro amor: atento, cuidadoso y lleno de pequeños gestos que lo hacen enorme”.

Al momento se desconoce si la pareja prepara una boda eclesiástica. Lo que sí se sabe es que los ahora esposos disfrutan de su luna de miel en Olón, provincia de Santa Elena.