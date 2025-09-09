Úrsula Corberó, actriz de la ‘Casa de Papel’, anuncia que está embarazada

Úrsula Corberó, actriz española conocida por su papel de Tokio en la serie La Casa de Papel, anunció en su cuenta de Instagram que espera su primer hijo con el actor argentino Chino Darín. Ambos tienen 36 años de edad y están juntos desde 2016.

El anuncio de Úrsula Corberó

Este martes, 9 de septiembre de 2025, la intérprete publicó una foto en Instagram, donde se la ve a ella con un pronunciado vientre de embarazo.

El post estuvo acompañado con el breve texto: “Esto no es IA”, generando gran sorpresa entre sus seguidores.

La publicación acumuló cientos de miles de reacciones en minutos, incluyendo likes y comentarios de seguidores y colegas del mundo del espectáculo.

Chino Darín respondió en sus historias de Instagram reposteando la foto y agregando emojis de corazones rojos y caras de felicidad, sin agregar texto adicional.

Reacciones de celebridades

Entre las primeras celebridades en reaccionar se encuentran figuras como Emilia Mernes, Lali Espósito, Dolores Fonzi, Andrea Pietra, Vera Spinetta y Zaira Nara, quienes dejaron mensajes de felicitación en la publicación.

El comentario más destacado proviene de Florencia Bas, esposa de Ricardo Darín y futura abuela, quien escribió: “¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres!! Qué locura hermosa, ¡Qué lindos, qué ansiedad! ¡Felicidades para ustedes y para mí jajajaa!! Lo bella que estás Úrsula”.

Otras celebridades internacionales, como Camila Cabello y Georgina Rodríguez, también enviaron mensajes de apoyo.

El intercambio generó tendencia en redes sociales, con hashtags relacionados al embarazo de Corberó alcanzando posiciones altas en plataformas como Instagram y Twitter.

El amor de Úrsula Corberó y Chino Darín

La relación entre Úrsula y Chino inició durante el rodaje de la serie La Embajada en 2015, donde interpretaban a una pareja, y se consolidó poco después, extendiéndose por casi una década pese a la distancia geográfica entre España y Argentina.

Úrsula, nacida en Barcelona en 1989, saltó a la fama con su rol de Ruth en Física o Química (2008-2010) y alcanzó reconocimiento global como Tokio en La Casa de Papel (2017-2021), serie de Netflix que acumuló millones de vistas.

Chino Darín, hijo del actor Ricardo Darín, ha participado en producciones argentinas y españolas, incluyendo series y películas.

La pareja ha vivido momentos clave juntos, como la pandemia en Argentina con la familia Darín, y reside principalmente en España. Este embarazo representa el primer hijo para ambos, en una relación marcada por la estabilidad en el ámbito del star system internacional.