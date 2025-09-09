COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Novedades

Úrsula Corberó, actriz de la ‘Casa de Papel’, anuncia que está embarazada

La actriz española Úrsula Corberó se convertirá en madre a los 36 años de edad, junto a su pareja, el argentino Chino Darín.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La actriz Úrsula Corberó es reconocida mundialmente por ser Tokio en la serie 'La Casa de Papel'.
La actriz Úrsula Corberó es reconocida mundialmente por ser Tokio en la serie 'La Casa de Papel'.
La actriz Úrsula Corberó es reconocida mundialmente por ser Tokio en la serie 'La Casa de Papel'.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

[email protected]

Úrsula Corberó, actriz española conocida por su papel de Tokio en la serie La Casa de Papel, anunció en su cuenta de Instagram que espera su primer hijo con el actor argentino Chino Darín. Ambos tienen 36 años de edad y están juntos desde 2016.

El anuncio de Úrsula Corberó

Este martes, 9 de septiembre de 2025, la intérprete publicó una foto en Instagram, donde se la ve a ella con un pronunciado vientre de embarazo.

El post estuvo acompañado con el breve texto: “Esto no es IA”, generando gran sorpresa entre sus seguidores.

Úrsula anunció su embarazo con una foto en Instagram (derecha), etiquetando a su pareja (izquierda).

La publicación acumuló cientos de miles de reacciones en minutos, incluyendo likes y comentarios de seguidores y colegas del mundo del espectáculo.

Chino Darín respondió en sus historias de Instagram reposteando la foto y agregando emojis de corazones rojos y caras de felicidad, sin agregar texto adicional.

Reacciones de celebridades

Entre las primeras celebridades en reaccionar se encuentran figuras como Emilia Mernes, Lali Espósito, Dolores Fonzi, Andrea Pietra, Vera Spinetta y Zaira Nara, quienes dejaron mensajes de felicitación en la publicación.

El comentario más destacado proviene de Florencia Bas, esposa de Ricardo Darín y futura abuela, quien escribió: “¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres!! Qué locura hermosa, ¡Qué lindos, qué ansiedad! ¡Felicidades para ustedes y para mí jajajaa!! Lo bella que estás Úrsula”.

Otras celebridades internacionales, como Camila Cabello y Georgina Rodríguez, también enviaron mensajes de apoyo.

El intercambio generó tendencia en redes sociales, con hashtags relacionados al embarazo de Corberó alcanzando posiciones altas en plataformas como Instagram y Twitter.

El amor de Úrsula Corberó y Chino Darín

La relación entre Úrsula y Chino inició durante el rodaje de la serie La Embajada en 2015, donde interpretaban a una pareja, y se consolidó poco después, extendiéndose por casi una década pese a la distancia geográfica entre España y Argentina.

Úrsula, nacida en Barcelona en 1989, saltó a la fama con su rol de Ruth en Física o Química (2008-2010) y alcanzó reconocimiento global como Tokio en La Casa de Papel (2017-2021), serie de Netflix que acumuló millones de vistas.

Chino Darín, hijo del actor Ricardo Darín, ha participado en producciones argentinas y españolas, incluyendo series y películas.

La pareja ha vivido momentos clave juntos, como la pandemia en Argentina con la familia Darín, y reside principalmente en España. Este embarazo representa el primer hijo para ambos, en una relación marcada por la estabilidad en el ámbito del star system internacional.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estrés crónico, el enemigo invisible de tu salud. Así lo puedes identificar y combatir

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (DESCANSO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

¡No pierdas esta oportunidad! Más de 30 becas disponibles en Cuenca para jóvenes y profesionales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estrés crónico, el enemigo invisible de tu salud. Así lo puedes identificar y combatir

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (DESCANSO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

¡No pierdas esta oportunidad! Más de 30 becas disponibles en Cuenca para jóvenes y profesionales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estrés crónico, el enemigo invisible de tu salud. Así lo puedes identificar y combatir

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (DESCANSO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

¡No pierdas esta oportunidad! Más de 30 becas disponibles en Cuenca para jóvenes y profesionales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO