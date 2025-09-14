Tres bodas marcarán el futuro de Krysthel Chuchuca y Víctor López.

Krysthel Chuchuca atraviesa uno de sus mejores momentos en la vida. La actriz ecuatoriana disfruta de plenitud personal y profesional junto a su pareja Víctor López.

Su marca de ropa Lolilolita continúa expandiéndose en el mercado nacional, mientras que su relación sentimental con el asesor político español se fortalece tras cumplir dos años juntos.

Krysthel Chuchuca celebra el amor y el éxito

El segundo aniversario de pareja marcó una etapa clave. En el programa ‘Los Hackers del Espectáculo‘, Krysthel Chuchuca habló con emoción sobre el amor.

La actriz confesó: “Yo siempre decía, yo quiero a alguien que de verdad mi potencial lo pueda estallar, y Víctor es esa persona”.

Víctor López recuerda la primera cita

Víctor López, quien reside en Ecuador, compartió recuerdos de su primer encuentro. “Fue en una barbacoa en mi casa, yo me iba del país”.

Agregó: “La conversación con ella fue casi como un cuestionario. Cada respuesta me impresionaba más, y poco a poco dije: ya, aquí estoy”.

Admiración, el pilar de la pareja

La relación entre Krysthel Chuchuca y Víctor López se sostiene en la admiración mutua. El analista político admitió: “Creo que muchas parejas hoy en día se rompen”.

Enfatizó: “Yo a Krysthel la admiro, y es difícil para mí admirar a mucha gente, pero a ella la admiro profundamente”, destacó el español.

En el horizonte

El aniversario reafirma una etapa sólida. A la pregunta sobre si hay boda a la vista, Víctor López respondió con certeza: “Por supuesto. Yo le pedí matrimonio”.

Añadió que la propuesta ocurrió el 25 de noviembre del año pasado, confirmando así un compromiso formal que refuerza el rumbo de la relación.

Tres bodas y planes familiares

Aunque la fecha no está definida, la pareja planea tres bodas. La primera se realizará en España, seguida de ceremonias en México y Ecuador.

Además, Krysthel Chuchuca reveló su deseo de ampliar la familia. Esta posibilidad marcaría un nuevo capítulo que combina maternidad, actuación y su rol de empresaria.