COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Farándula

Tres bodas marcarán el futuro de Krysthel Chuchuca y Víctor López

La historia de amor de la actriz y el asesor político español refleja compromiso, admiración y planes de vida compartidos, consolidando su relación en el tiempo.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Tres bodas marcarán el futuro de Krysthel Chuchuca y Víctor López.
La relación entre Krysthel Chuchuca y Víctor López se sostiene en la admiración mutua. Foto: IG krysthelchuchuca.
Tres bodas marcarán el futuro de Krysthel Chuchuca y Víctor López.
La relación entre Krysthel Chuchuca y Víctor López se sostiene en la admiración mutua. Foto: IG krysthelchuchuca.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

Krysthel Chuchuca atraviesa uno de sus mejores momentos en la vida. La actriz ecuatoriana disfruta de plenitud personal y profesional junto a su pareja Víctor López.

Su marca de ropa Lolilolita continúa expandiéndose en el mercado nacional, mientras que su relación sentimental con el asesor político español se fortalece tras cumplir dos años juntos.

Krysthel Chuchuca celebra el amor y el éxito

El segundo aniversario de pareja marcó una etapa clave. En el programa ‘Los Hackers del Espectáculo, Krysthel Chuchuca habló con emoción sobre el amor.

La actriz confesó: “Yo siempre decía, yo quiero a alguien que de verdad mi potencial lo pueda estallar, y Víctor es esa persona”.

Víctor López recuerda la primera cita

Víctor López, quien reside en Ecuador, compartió recuerdos de su primer encuentro. “Fue en una barbacoa en mi casa, yo me iba del país”.

Agregó: “La conversación con ella fue casi como un cuestionario. Cada respuesta me impresionaba más, y poco a poco dije: ya, aquí estoy”.

Admiración, el pilar de la pareja

La relación entre Krysthel Chuchuca y Víctor López se sostiene en la admiración mutua. El analista político admitió: “Creo que muchas parejas hoy en día se rompen”.

Enfatizó: “Yo a Krysthel la admiro, y es difícil para mí admirar a mucha gente, pero a ella la admiro profundamente”, destacó el español.

En el horizonte

El aniversario reafirma una etapa sólida. A la pregunta sobre si hay boda a la vista, Víctor López respondió con certeza: “Por supuesto. Yo le pedí matrimonio”.

Añadió que la propuesta ocurrió el 25 de noviembre del año pasado, confirmando así un compromiso formal que refuerza el rumbo de la relación.

Tres bodas y planes familiares

Aunque la fecha no está definida, la pareja planea tres bodas. La primera se realizará en España, seguida de ceremonias en México y Ecuador.

Además, Krysthel Chuchuca reveló su deseo de ampliar la familia. Esta posibilidad marcaría un nuevo capítulo que combina maternidad, actuación y su rol de empresaria.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

‘Play’ de Ed Sheeran: Un retorno triunfal tras años de desafíos personales

Sorprendente: Julia Paternain cruzó la meta sin saber que había ganado una medalla en el Mundial de Atletismo 2025

Fugitivo capturado en Ohio tras 23 años de búsqueda por secuestro y delitos sexuales

Liga de Portoviejo goleó y da un paso importante en los 32avos del torneo nacional de Ascenso

Nueva líder de Nepal, Sushila Karki, jura cargo y se compromete contra la corrupción tras protestas mortales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

‘Play’ de Ed Sheeran: Un retorno triunfal tras años de desafíos personales

Sorprendente: Julia Paternain cruzó la meta sin saber que había ganado una medalla en el Mundial de Atletismo 2025

Fugitivo capturado en Ohio tras 23 años de búsqueda por secuestro y delitos sexuales

Liga de Portoviejo goleó y da un paso importante en los 32avos del torneo nacional de Ascenso

Nueva líder de Nepal, Sushila Karki, jura cargo y se compromete contra la corrupción tras protestas mortales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

‘Play’ de Ed Sheeran: Un retorno triunfal tras años de desafíos personales

Sorprendente: Julia Paternain cruzó la meta sin saber que había ganado una medalla en el Mundial de Atletismo 2025

Fugitivo capturado en Ohio tras 23 años de búsqueda por secuestro y delitos sexuales

Liga de Portoviejo goleó y da un paso importante en los 32avos del torneo nacional de Ascenso

Nueva líder de Nepal, Sushila Karki, jura cargo y se compromete contra la corrupción tras protestas mortales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO