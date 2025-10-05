Tras 20 años de espera: ¿Qué historia contará la nueva película de Los Simpson?

Disney, a través de 20th Century Studios, anunció la producción de la secuela de ‘The Simpsons Movie’, que llegará a cines de todo el mundo el 23 de julio de 2027 para capitalizar el legado de la serie animada más longeva de la televisión.

El comunicado se difundió en redes sociales de 20th Century Studios, con un póster que muestra una rosquilla rosada y el eslogan “Homer’s coming back for seconds”.

Esta segunda película ocupa la fecha previamente reservada para un proyecto sin título de Marvel en el calendario de Disney, eliminando esa entrada del MCU entre ‘Avengers: Doomsday’ en diciembre de 2026 y ‘Avengers: Secret Wars’ en diciembre de 2027.

Dos décadas de espera por Los Simpson

La primera ‘The Simpsons Movie’, estrenada el 27 de julio de 2007 y dirigida por David Silverman, generó 536 millones de dólares en taquilla global con un presupuesto de 75 millones de dólares. Su trama involucró a la familia Simpson huyendo de Springfield, confinada bajo una cúpula de vidrio tras la contaminación accidental del lago por Homero.

Rumores sobre una secuela circularon durante años, pero este anuncio lo oficializa, coincidiendo con la 37ª temporada de la serie, estrenada el reciente 28 de septiembre.

Detalles de trama o equipo creativo no se han revelado. Sin embargo, la producción buscará replicar el éxito de hace veinte años, cuando la serie aún mantenía altas audiencias.

Legado de la familia amarilla

Creada por Matt Groening, Los Simpson es la serie animada y sitcom de mayor duración, con episodios desde 1989.

Ambientada en el ficticio pueblo de Springfield, sigue las aventuras de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, con voces de Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright y Yeardley Smith.

La serie ha sido renovada hasta su 40ª temporada, programada para 2028-2029 en Disney+.

Su relevancia cultural persiste gracias al streaming, que ha atraído a nuevas audiencias, según el showrunner Matt Selman.

En 2019, Disney adquirió 20th Century Fox, integrando Los Simpson a su catálogo, lo que impulsó cortos exclusivos en Disney+ y merchandising global.

Expectativa por el nuevo filme de Los Simpson

La moratoria de 20 años entre películas se explica por la carga de producir la TV simultáneamente, según creativos previos.

El póster evoca elementos icónicos como la rosquilla de Homero, simbolizando el humor satírico que ha definido la franquicia. La película se estrenará en cines mundiales, potenciando el ecosistema de Disney+.

Esta noticia revive un gag de la serie post-2007, donde Bart escribe “No esperaré 20 años para hacer otra película”, cumplido ahora con la secuela.