Taylor Swift le dice no a una nueva gira musical: “Estoy muy cansada”

La cantante Taylor Swift, de 35 años, reveló en una entrevista que no planea una gira para el futuro cercano, debido al agotamiento físico y emocional acumulado tras 149 conciertos del Eras Tour en cinco continentes, que concluyó el 8 de diciembre de 2024.

Además, dijo necesitar tiempo para recuperarse y dedicarse a otras actividades que también la hacen feliz.

Taylor Swift quiere un descanso

Durante una conversación con el conductor Greg James en BBC Radio 1, Taylor Swift describió el impacto de la gira como una “locura” que ni ella ni su equipo anticiparon.

“Voy a ser muy honesta contigo. Me canso muchísimo de pensar en volver a hacerlo porque me gustaría hacerlo realmente bien otra vez”, declaró, utilizando la frase “estoy muy cansada” para resumir su estado actual.

Aunque no descartó futuras presentaciones, enfatizó que solo las consideraría si igualan la calidad del Eras Tour.

La rubia también compartió anécdotas cotidianas de su pausa, como preparar pan de masa madre. Además, mencionó que el tour le robó tiempo para pasatiempos, pero ahora disfruta un periodo de calma: “Estoy muy bien ahora mismo. Mis articulaciones están bien”.

El Eras Tour rompió récord de éxitos

El Eras Tour, iniciado el 17 de marzo de 2023 en Glendale, Arizona, abarcó 51 ciudades y atrajo a más de 10 millones de asistentes. Generó un impacto económico global, con fenómenos como “Swiftflation” que elevaron precios de hoteles y vuelos en ciudades visitadas.

Según datos de The New York Times, el tour recaudó más de 2.077 millones de dólares en ventas de boletos, convirtiéndose en la gira más lucrativa de la historia de la música. Superó ampliamente el Music of the Spheres Tour de Coldplay, que acumula cerca de 1.000 millones de dólares.

Durante los shows, Swift lanzó regrabaciones como Speak Now (Taylor’s Version) y 1989 (Taylor’s Version), además de sencillos como “Cruel Summer”.

La gira incluyó colaboraciones y videos musicales exclusivos, como “I Can Do It with a Broken Heart”. El final del tour en Vancouver marcó el cierre de una era que impulsó su catálogo en streaming y ventas físicas.

Swift, a través de su sello Taylor Swift Publications, lanzó un libro sobre el tour el 29 de noviembre de 2024, que vendió más de un millón de copias en su primera semana en EE.UU.

¿Cuándo será la boda de Taylor Swift?

Esta confesión de Taylor Swift se da a pocos días de anunciar su compromiso matrimonial con Travis Kelce, jugador de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano). Esto podría ser una señal de que su descanso será para planificar su próxima boda, en medio de la expectativa de sus fans.

Por otra parte, también coincide con el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, que explora los sentimientos internos durante el Eras Tour.

Este incluye 12 canciones y una colaboración con Sabrina Carpenter, enfocándose en glamour y vulnerabilidad. Para promocionarlo, Swift organizó un evento cinematográfico de 89 minutos, “Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl”, proyectado hasta mañana en cines.