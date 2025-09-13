'Superman: Man of Tomorrow' confirma fecha de estreno y sorprende con alianza entre Superman y Lex Luthor.

La película ‘Superman: Man of Tomorrow’ ya tiene fecha de estreno confirmada por Warner Bros. James Gunn reveló que el rodaje comenzará en abril de 2026. La nueva entrega llegará a cines el 9 de julio de 2027, exactamente dos años después del éxito mundial de ‘Superman’ (2025) que recaudó 614 millones de dólares.

Durante una entrevista en SiriusXM con Howard Stern, el director adelantó que la trama mostrará una alianza inesperada entre Superman y Lex Luthor frente a una amenaza cósmica. Gunn destacó que esta historia representa una evolución narrativa dentro del Universo DC que actualmente lidera.

James Gunn adelanta la trama de ‘Superman: Man of Tomorrow’

“Es una historia sobre Lex Luthor y Superman, que tienen que colaborar hasta cierto punto contra una amenaza mucho mayor”, explicó Gunn. Según él, la cinta no se limita al héroe, pues “es tanto una película de Lex como de Superman”.

El director elogió la interpretación de Nicholas Hoult como Lex Luthor, resaltando su capacidad para humanizar al villano. “Me identifico con el personaje de Lex, por desgracia”, comentó con ironía, agregando: “Tenía muchas ganas de crear algo extraordinario con ellos dos. Me encanta el guion”.

El regreso de David Corenswet y la transformación de Lex Luthor

El actor David Corenswet regresará como Clark Kent / Superman, consolidando la dupla central. Gunn sorprendió al revelar que el Traje de Guerra de Lex Luthor, mostrado en un póster del 3 de septiembre, no simbolizará rivalidad, sino cooperación forzada.

Lex usará el exoesqueleto tecnológico, clásico en los cómics, para luchar junto a Superman. Esta decisión redefine la relación entre ambos personajes y marca una reinvención del mito donde el bien y el mal se entrelazan.

Expansión del Universo DC: ‘Supergirl’, ‘Clayface’ y ‘Lanterns’

Además, Gunn confirmó que ‘Supergirl’, protagonizada por Millie Alcock, llegará a cines en 2026. El director calificó su casting como “posiblemente el mejor que he hecho en toda mi vida”.

El Universo DC también crecerá con la película ‘Clayface’, la serie ‘Lanterns’ en HBO Max y la segunda temporada de ‘Peacemaker’, actualmente disponible en streaming. Estos proyectos refuerzan la apuesta de Warner Bros. por consolidar un universo conectado y ambicioso.

Una secuela que promete redefinir al héroe y al villano

Con este planteamiento, ‘Superman: Man of Tomorrow’ no se presenta solo como una secuela, sino como una reinterpretación. La trama plantea un giro donde héroe y villano deberán unir fuerzas contra un enemigo superior.

La estrategia de Gunn busca transformar la narrativa clásica de ‘Superman’ y consolidar un nuevo universo cinematográfico DC, con historias más complejas y personajes multidimensionales.