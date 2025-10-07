Stefano Navas enfrenta virus y completa la primera semana de grabaciones de “El Cholito Forever”

El exchico reality Stefano Navas vivió momentos de tensión durante la primera semana de grabaciones de la serie “El Cholito Forever”. A través de sus redes sociales, el actor compartió su experiencia: “Diosito me ama, me dejó trabajar así toda la semana. Pensé que no iba a dar más, pero se culminó la primera semana de grabaciones”, escribió a sus seguidores.

Según fuentes cercanas, Navas presentó un virus que le causó fuerte congestión nasal, presuntamente producto de los constantes cambios de temperatura dentro y fuera de los estudios de grabación. Para aliviar los síntomas, debió someterse a nebulizaciones, lo que complicó su rutina laboral.

Stefano cumple su compromiso con la actuación pese a las dificultades

Aun con el malestar, Stefano continuó con todas sus responsabilidades en el proyecto, que representa su debut como actor en televisión. Esta nueva etapa lo llevó a despedirse del matinal En Contacto, programa en el que se ganó la preferencia del público por varias semanas. Sus seguidores expresaron nostalgia y apoyo en las redes sociales, destacando su versatilidad y disciplina.

Hasta el momento no se ha confirmado si retomará su participación en el matinal tras finalizar las grabaciones, aunque la expectativa por su desempeño actoral sigue creciendo tanto en redes como en medios especializados.

Cambio de dirección en la producción y apoyo al talento emergente

El debut de Navas coincidió con cambios detrás de cámaras. El director Jorge Toledo renunció, al no estar de acuerdo con la incorporación de nuevos rostros sin experiencia actoral, como fue el caso de Stefano. La producción quedó a cargo de Andrés Garzón, quien comentó: “Ellos ya tienen la manera de llegar a un gran público. Lo que hay que hacer es pulirse, pulir la técnica, hacer realmente lo que se necesita para destacar y brillar”.

Este cambio permitió que el proyecto continuara sin interrupciones, dando espacio a talentos emergentes para consolidarse en la televisión nacional.

Pasión y disciplina como carta de presentación

A pesar del virus y los días complicados, Stefano Navas demostró dedicación y profesionalismo en cada grabación. Su disciplina y actitud positiva frente a los retos de la producción dejan en evidencia que está preparado para consolidarse como un rostro versátil de la pantalla ecuatoriana, listo para enfrentar los desafíos que implica su salto definitivo a la actuación.