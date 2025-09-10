Selena Gomez revela que padece artritis a causa del lupus: “Incluso abrir una botella me dolía”

Selena Gomez, una de las artistas más influyentes de su generación, confirmó recientemente que padece artritis derivada del lupus. Esta es una enfermedad autoinmune que le fue diagnosticada en 2013. Su testimonio no solo refleja la dureza de vivir con una condición crónica, sino también cómo el dolor físico se convirtió en inspiración. Así, transformó la industria cosmética a través de Rare Beauty, su marca de maquillaje y fragancias.

Dolor convertido en inspiración

Durante una conversación en el pódcast Good Hang with Amy Poehler, la cantante relató que la artritis afecta la movilidad de sus manos. Esto le genera dificultades para realizar tareas tan simples como abrir una botella de agua. Ese reto cotidiano la llevó a idear envases accesibles para Rare Beauty, que lanzó en 2020 con un enfoque centrado en la inclusión.

“Recuerdo que antes de crear la marca intenté abrir una botella de agua y me dolió mucho antes de comenzar el tratamiento adecuado”, confesó la artista de 33 años. La experiencia se transformó en el motor de su emprendimiento. Desde su origen, se propuso diseñar productos pensados en quienes enfrentan problemas de destreza manual.

Rare Beauty: belleza sin barreras

Los envases de Rare Beauty han sido reconocidos por su facilidad de uso. Aunque parece un detalle pequeño, resulta clave para personas de cualquier edad que lidian con limitaciones físicas. “Sin querer, hicimos los productos fáciles de abrir y después nos dimos cuenta: estos deben ser así. Empezamos a crear cada producto pensando en quienes tienen problemas de destreza”, explicó Gomez.

El más reciente lanzamiento de la firma, un perfume cuyo dosificador evita retirar la tapa para utilizarlo, responde al mismo principio. “Sé que parece un detalle pequeño, pero en realidad ayuda mucho”, subrayó la fundadora. Destacó que cada innovación surge de su experiencia personal con el lupus.

Selena ha tenido un camino de resiliencia

El lupus no solo le provocó artritis, sino que también la obligó a someterse a un trasplante de riñón en 2017. Además, debe lidiar con tratamientos médicos que generan fluctuaciones en el peso corporal. La propia artista ha compartido que los dolores suelen ser más intensos en las mañanas: “Cuando despierto, comienzo a llorar inmediatamente porque duele, todo”.

A pesar de estos desafíos, Gomez ha mantenido una actitud de resiliencia y de compromiso con su salud. “Quiero que la gente sepa que es hermosa y maravillosa. Hay días en los que uno puede sentirse mal, pero prefiero estar sana y cuidarme. Mis medicinas son importantes y creo que son las que me ayudan”, expresó a través de sus redes sociales.

El impacto de la presión pública

La artista también ha tenido que enfrentar comentarios negativos sobre su aspecto físico, una situación que reconoció como dolorosa. “He lidiado con muchos problemas de peso en mi vida y es algo a lo que soy muy sensible”, explicó en una entrevista con la revista Allure.

Para manejar estas críticas, Gomez recurre a la terapia conductual dialéctica (DBT). Esta herramienta le ha permitido comprender la raíz de sus emociones. También le ha ayudado a diferenciar entre su estado de salud y la percepción pública. “Me dolió que alguien dijera que estaba gorda. ¿Por qué surge esa emoción? Luego entiendo que proviene de una etapa en la que afrontaba problemas médicos”, relató.

Amor y nuevos comienzos para Gomez

En la actualidad, Selena Gomez atraviesa esta etapa acompañada por su pareja, el productor Benny Blanco, con quien se comprometió tras un año de relación. La artista asegura que el apoyo emocional ha sido clave. Esto le ha permitido continuar evolucionando y proyectar un futuro en el que la salud, el amor y la creatividad conviven.

“Quiero seguir evolucionando y mejorar en todos los aspectos de mi vida. Quiero experimentar todo, así que es importante mantenerme atenta a mí misma”, afirmó. Así, Gomez reafirma que su lucha contra el lupus no solo ha marcado su carrera. También la ha convertido en una voz de inspiración para quienes viven con enfermedades crónicas.