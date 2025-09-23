Sebastián Rulli y Angelique Boyer celebran once años de amor: “Mi deseo eterno eres tú”

El actor argentino Sebastián Rulli y la actriz mexicana Angelique Boyer celebran once años de relación, marcados por proyectos profesionales en común y su decisión de vivir el amor sin la atadura del matrimonio.

Rulli, de 50 años, destacó la fecha con un romántico posteo en Instagram dedicado a su pareja, de 37. Este se llenó rápidamente de comentarios positivos y felicitaciones.

El mensaje de amor de Sebastián Rulli

El post incluyó un video tipo collage con fotografías y videos inéditos que resumen momentos clave de su historia de amor iniciada en 2014. “Hoy celebramos 11 años de amor, el número que siempre nos acompaña y nos recuerda que los deseos sí se cumplen. Make a Wish… y aquí estamos, viviendo el más hermoso: compartir la vida juntos”, escribió.

El galán de telenovelas añadió: “Soy el hombre más feliz y afortunado de amar y ser amado por la mujer más maravillosa del universo. Gracias por estos 11 años de magia, amor y complicidad. Por muchos más, mi deseo eterno eres tú”. Mientras que en un comentario adicional, expresó: “Contigo aprendí lo que significa ser feliz de verdad. Te amo, mi cielo, te amo mi amor, y siempre voy a amarte”.

La respuesta de una mujer enamorada

Por su parte, Angelique Boyer respondió en la sección de comentarios del post: “Ay, qué belleza amor! Te amo infinitamente!“.

La interacción generó miles de reacciones de seguidores, quienes felicitaron a la pareja por su estabilidad en el mundo del espectáculo mexicano.

Esta celebración se alinea con publicaciones anuales similares que la pareja realiza desde el inicio de su relación. En 2024, por su 10º aniversario, Rulli compartió un mensaje similar enfatizando la “relación más hermosa del universo”, acompañado de un video de momentos compartidos.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer no piensan en el matrimonio

En mayo de 2024, durante una aparición en el programa El Gordo y La Flaca de Univision, Rulli y Boyer detallaron por primera vez aspectos de su dinámica fuera de los reflectores.

“Él llega a su casa, yo llego a la mía y todos estamos muy contentos”, compartió ella. Mientras que el actor complementó: “Está la casa de ella, mi casa y nuestra casa. Cuando trabajamos nos vemos menos que cuando no trabajamos”.

Esta estructura, conocida como Living Apart Together (LAT), prioriza la independencia mientras mantienen una conexión sólida.

La pareja, que se conoció durante las grabaciones de la telenovela Teresa en 2010, ha protagonizado proyectos conjuntos como Rubí (2020) y Imperio de Mentiras (2020-2021), lo que ha fortalecido su vínculo profesional y personal. Sin embargo, no hay planes de matrimonio.

“La vida misma, la experiencia. Creo que en el camino uno aprende de experiencias ajenas, de experiencias propias, estamos muy felices así (…) Creemos en el amor, no en el matrimonio como tal, entonces seguimos bien, no tenemos que cumplirle el sueño a nadie más que a nosotros mismos”, ha dicho Rulli. Boyer ha respaldado esta visión, enfatizando que su amor no requiere validación legal.