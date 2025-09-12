¡Se volverá a casar!: Liam Hemsworth, exesposo de Miley Cyrus, se comprometió en matrimonio con la actriz Gabriella Brooks

Los actores australianos Liam Hemsworth y Gabriella Brooks se comprometieron en matrimonio tras casi seis años de relación.

La noticia fue confirmada por ella, a través de un post en redes sociales que incluyó una fotografía de la joya de compromiso que recibió. Así como una foto junto a Liam, en blanco y negro.

El anuncio pone fin a los rumores surgidos en agosto pasado, cuando Brooks lució el anillo durante una celebración en Ibiza, España.

El segundo matrimonio de Liam Hemsworth

Esta unión representa el segundo matrimonio para Liam Hemsworth, quien se divorció de la cantante estadounidense Miley Cyrus en 2020.

Hemsworth y Cyrus iniciaron su relación en 2009 durante el rodaje de la película The Last Song, cuando él tenía 19 años y ella 17. Tras un noviazgo intermitente, se comprometieron en 2012, pero pospusieron la boda.

En medio de diversos rumores, la pareja renovó su compromiso en 2016, casándose en una ceremonia privada en diciembre de 2018 en Tennessee, Estados Unidos. Sin embargo, el matrimonio duró menos de un año; se separaron en agosto de 2019 por diferencias irreconciliables, y el divorcio se finalizó en enero de 2020 sin disputas por bienes ni manutención.

Cyrus y Hemsworth mantuvieron contacto amistoso post-divorcio, con ella declarando en septiembre de 2020 que siempre amaría a su exesposo.

Una nueva oportunidad en el amor

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks iniciaron su relación romántica en diciembre de 2019, guardando mucha discreción.

La pareja hizo su debut oficial en redes sociales en junio de 2021, con una foto grupal en el Gold Dinner de Sídney junto a Chris Hemsworth, su esposa Elsa Pataky, y otros familiares. En noviembre de 2022, posaron en la alfombra roja del estreno de Poker Face en Londres, consolidando su presencia pública.

Brooks describió a la familia Hemsworth como “las personas más hermosas” en una entrevista con la revista Stellar en diciembre de 2021.

Los rumores de compromiso surgieron en agosto pasado, durante el 42 cumpleaños de Chris Hemsworth en Ibiza, donde Brooks mostró el anillo a amigos en un yate. Fotografías capturaron el momento, generando especulaciones en medios.

La carrera de Liam Hemsworth

Liam Hemsworth, nacido el 13 de enero de 1990 en Melbourne, Australia, es un actor reconocido por su papel como Gale Hawthorne en la saga The Hunger Games (2012-2015), que lo catapultó a la fama internacional. Comenzó su carrera en series australianas como Neighbours (2007) y Home and Away (2007), debutando en cine con The Last Song (2010) junto a Miley Cyrus.

Ha protagonizado películas como The Expendables 2 (2012) y Cut Bank (2014), y recientemente participó en Poker Face (2022). Con una trayectoria de más de 15 años, Hemsworth sigue consolidándose en Hollywood con proyectos variados.