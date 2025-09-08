Ronald Farina aclara su estado de salud tras accidente de tránsito en Samborondón

La madrugada del sábado 6 de septiembre de 2025, el vehículo del presentador Ronald Farina se vio involucrado en un accidente de tránsito en la vía Puntilla–Aurora, a la altura de la urbanización Biblos, en el cantón Samborondón (Guayas). El hecho ocurrió aproximadamente a las 02h10, cuando la camioneta Ford Explorer impactó contra una baranda de seguridad y un poste de alumbrado.

Según la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), el choque dejó severos daños materiales en la parte frontal del automotor, aunque no se registraron personas heridas. Lo que llamó la atención de las autoridades fue que el conductor abandonó el lugar del accidente, lo que dio paso a investigaciones para esclarecer quién manejaba en ese momento. Hasta ahora no se han confirmado detalles sobre el pago de los daños ocasionados a bienes públicos.

El mensaje de Ronald Farina

La noticia generó preocupación entre los seguidores del conductor de Cien Ecuatorianos Dicen y Yo Me Llamo. Ante la ola de comentarios en redes sociales, Farina publicó un video en Instagram donde aseguró que está fuera de peligro. “Estoy bien, estoy ileso, no me pasó absolutamente nada. Dios creo que me abrazó ahí con todas sus fuerzas y no pasó nada”, afirmó con serenidad.

El presentador también resaltó que lo material siempre puede reponerse, pero la vida es lo esencial: “El material siempre va a doler, pero para eso trabajamos, hay que estar en la lucha. Lo más importante es la vida y esa está en perfecto estado”.

Agradecido con su público

Además de aclarar los hechos, Farina aprovechó para agradecer las muestras de afecto que recibió tras conocerse la noticia. “Quiero mandarles un abrazo gigante, en serio, a toda la gente que se ha portado súper bien conmigo. Qué lindo saber que de una u otra manera están pendientes de uno. Gracias de corazón, créanme que se multiplica por mil”, expresó.

El conductor reconoció que sentirse respaldado por la comunidad le da fuerzas para seguir adelante. “Lo más importante es que estoy ileso, que estoy bien y que puedo continuar”, dijo.

Retoma sus actividades

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ronald Farina (@ronaldfarina)

Ronald Farina cerró su mensaje con optimismo y confirmó que retomará de inmediato sus compromisos televisivos. “Ya nos vemos el lunes en Cien Ecuatorianos Dicen y en Yo Me Llamo, por supuesto. Un abrazote, que Dios me los bendiga y que no les vaya bien, sino excelente”, concluyó.