Roberto Manrique y Giovanna Andrade triunfan en Netflix con ‘La Venganza de Analía 2’

Los actores ecuatorianos Roberto Manrique y Giovanna Andrade dejan en alto el nombre de Ecuador al destacar en la serie de Netflix ‘La Venganza de Analía 2’. La producción ya ocupa el primer lugar de sintonía en todo el mundo, consolidándose como un éxito internacional que proyecta el talento nacional.

Ambos artistas cuentan con una reconocida trayectoria en Telemundo, Caracol TV y el cine, convirtiéndose en talentos de exportación que fortalecen la presencia de los ecuatorianos en la industria audiovisual. Su participación se suma al atractivo de una producción que combina acción, política y drama.

Personajes de Roberto Manrique y Giovanna Andrade en Netflix

En esta nueva temporada de ‘La Venganza de Analía’, Roberto Manrique interpreta a Sebastián Casas, mejor amigo y jefe de seguridad del senador Pablo. Este personaje se convierte también en un nuevo interés romántico y protector de Analía, aportando fuerza y emoción a la trama.

Por su parte, Giovanna Andrade da vida a Sara Mosquera, una politóloga y asistente. Su papel retrata a una mujer hermosa, simpática e inteligente que llega al Senado, sumando dinamismo a los giros de la historia.

Elenco principal de ‘La Venganza de Analía 2’

Los personajes principales mantienen su esencia. Analía Guerrero vuelve a ser interpretada por Carolina Gómez. Además, Guillermo León Mejía regresa con el talento de Marlon Moreno como antagonista principal. Finalmente, Pablo de la Torre, encarnado por George Slebi, continúa como el aliado y gran amor de Analía.

La historia se centra en la lucha contra la corrupción y el poder de Mejía. Pablo de la Torre mantiene su interés en enfrentar al villano y aspirar a la presidencia, lo que eleva la tensión política dentro de la trama.

Una historia de venganza y poder en Netflix

‘La Venganza de Analía 2’ inicia justo cuando Analía Guerrero parece alcanzar la justicia. Su padre, Guillermo León Mejía, está en prisión y ella sueña con una vida tranquila junto a Pablo.

Sin embargo, la paz se rompe rápidamente. Mejía regresa con una sed de venganza aún mayor. Desde su salida de la cárcel busca destruir a Analía y apoderarse del país, contando ahora con el apoyo de Paulina Peña, una asesina profesional.

Producción de alto nivel internacional

El elenco suma a Paola Turbay en el rol antagónico, reforzando un grupo de actores de primer nivel. También participan Juliana Galvis, Andrea Gómez, Edwin Maya, Ana Wills, Helena Mallarino, Viviana Santos, Felipe Calero, Ana María Sánchez, Alejandro Gutiérrez y Manuel Prieto.

La producción ha elevado su nivel técnico y visual con más de 250 locaciones en exteriores, persecuciones de alto riesgo, uso de helicópteros y escenas grabadas en plena selva, lo que convierte a ‘La Venganza de Analía 2′ en un espectáculo imperdible en Netflix.