Rihanna anuncia que se convirtió en madre de una niña, llamada Rocki Irish

La cantante barbadense Rihanna anunció el nacimiento de su tercera hija, Rocki Irish, fruto de su relación con el rapero estadounidense A$AP Rocky. Se trata de su primera niña, tras el nacimiento previo de sus dos varones.

El feliz anuncio de Rihanna

Rihanna publicó dos fotos en sus redes sociales para anunciar la llegada de su tercer retoño. En una de las imágenes se la ve a ella, sosteniendo a la bebé envuelta en una manta rosada.

La publicación, que acumuló millones de interacciones en minutos, incluye la leyenda: “Rocki Irish Mayers. Sept 13 2025 “.

El anuncio del nacimiento de Rocki se da luego de once días, tiempo que la famosa prefirió vivir en total privacidad y junto a su familia.

Cabe recordar que la barbadense anunció su embarazo en mayo pasado, previo a la Met Gala 2025, con un atuendo que resaltaba su vientre.

Familia Mayers: De dos hijos a tres

Rocki Irish se une a sus hermanos RZA Athelston Mayers, de 3 años, nacido en mayo de 2022, y Riot Rose Mayers, de 2 años, nacido en agosto de 2023.

La pareja eligió nombres con inicial “R” como tradición familiar, como reveló Rihanna en una entrevista con Entertainment Tonight en julio pasado.

A$AP Rocky, cuyo nombre real es Rakim Mayers, expresó a la revista Elle su deseo de tener una niña, describiendo el embarazo como “diferente” a los anteriores. “Espero que sea niña. De verdad. Estamos rezando por una niña. La primera vez, queríamos saber el sexo del bebé. La segunda vez, no queríamos saberlo. La tercera vez, no queremos saberlo hasta que, ya sabes. Siento que va a ser niña. Este embarazo es muy diferente a los otros dos. Se nota en la experiencia. Espero que sea niña, hombre. Lo necesito“, dijo en la entrevista difundida apenas ayer.

Rihanna mantuvo discreción durante el embarazo, evitando detalles sobre el género hasta el anuncio. En abril de 2024, en una entrevista con Interview Magazine, la artista mencionó su apertura a más hijos: “Tantos como Dios quiera, más de dos”.

¿Rihanna y A$AP Rocky se casaron?

La pareja inició su relación en 2020 tras años de amistad, confirmándola públicamente en 2021. Rihanna, de 37 años, equilibró su carrera en Fenty Beauty y la música con la maternidad, posponiendo un álbum desde 2016. Mientras que A$AP Rocky, de 36 años, ha destacado el rol paternal en entrevistas recientes.

De hecho, en la nota de Elle, el rapero soltó la duda sobre su estado civil. Le preguntaron si quería convertirse en esposo de la artista y respondió: “¿Cómo sabes que no soy ya un esposo?… Todavía no voy a confirmarlo”.