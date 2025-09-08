¿Qué pasó con el amor de Shany Nadan y Johnta?

La actriz Shany Nadan y el cantante Johnta (John Taleb) causaron furor en la segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, al convertirse en pareja.

Durante varios meses, los famosos se mostraron muy cercanos en redes sociales, con demostraciones de amor y más. Incluso, se especuló que ya habían dado el paso de mudarse junto, algo que nunca se confirmó.

Actualmente, los rumores de ruptura se han disparado, ante la ausencia de nuevas muestras de afecto en redes sociales, tal y como hacían en los inicios de su idilio.

El origen del romance entre Shany y Johnta

La química entre Shany Nadan y Johnta se evidenció desde los primeros episodios de MasterChef Celebrity Ecuador temporada dos, emitidos a partir de noviembre de 2024.

En varios episodios, los famosos intercambiaron bromas y miradas cómplices que alertaron a los espectadores. De hecho, otros concursantes comenzaron a lanzar pistas sobre un romance entre ellos.

Ya en el capítulo del 28 de enero de 2025, la actriz y el cantante celebraron con un beso una victoria en un reto de campo, confirmando su relación en una transmisión en vivo posterior.

Nadan, de 33 años en ese momento y conocida por su rol en la serie ‘Bolívar’ de Netflix, reveló que inicialmente lo veía como amigo, pero surgió una conexión especial. Johnta, por su parte, compuso una canción dedicada a ella, titulada ‘Más grande que yo’.

La eliminación de él y la victoria de ella

Johnta fue eliminado en el capítulo 63, emitido el 19 de febrero pasado, dejando a Shany en el top 10. En la despedida, ambos expresaron emociones intensas, con ella llorando desde el balcón y él afirmando que se llevaba “a la futura ganadora”.

Tras la final del programa el 24 de marzo, en el Puerto Santa Ana de Guayaquil, la actriz se coronó vencedora, obteniendo $20.000 y un auto KIA K3 Cross. Johnta la felicitó públicamente en Instagram ese día, escribiendo: “Para mí siempre fuiste ganadora… Te amo y admiro hoy y siempre“. Shany respondió: “Gracias mi amor por ser un apoyo incondicional”.

Ausente en el cumpleaños de Shany

Tras la salida del reality de cocina, ambos compartieron diversos momentos, tanto en Ecuador, como en Estados Unidos. Sus perfiles sociales se llenaron de fotos y muestras de amor. Sin embargo, hace unos meses todo cesó.

Sin un anuncio formal, la actriz y la cantante dejaron de compartir momentos de su relación. Lo hicieron de manera muy discreta, casi imperceptible.

Ellos aún se siguen en Instagram, pero la ausencia de Johnta en el cumpleaños 34 de Shany, el pasado 23 de agosto, sería la confirmación de su ruptura.

“Una vuelta más al sol, y con él muchísimo amor. Este año lo recibí recargada de amor, rodeada de gente bonita que hace que el camino valga la pena”, escribió la ganadora de MasterChef en Instagram, junto a varias postales del festejo de su día especial. En ninguna apareció el cantante.

Además, Johnta no se pronunció públicamente por el cumpleaños de Shany. (13).