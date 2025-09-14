COMUNIDAD POR USD 1
‘Play’ de Ed Sheeran: Un retorno triunfal tras años de desafíos personales

El disco Play surge tras un periodo que el cantante británico describió como “dos años de verdadera nubosidad”.
El cantante británico Ed Sheeran lanzó su nuevo material discográfico, denominado Play.
Noemí Moreira

Redacción ED.

Ed Sheeran regresa al panorama musical con el lanzamiento de su nuevo álbum Play, una producción que refleja un renacer artístico tras un periodo de dificultades personales y profesionales. El cantante británico, conocido por éxitos como Shape of You y Perfect, presentó este trabajo como una respuesta vibrante a dos años marcados por pérdidas, problemas de salud y disputas legales, según reveló en una entrevista con Popcast de The New York Times. El álbum, disponible desde en plataformas digitales, combina el característico pop optimista de Sheeran con nuevas influencias musicales, consolidando su evolución como artista.

El disco Play surge tras un periodo que Ed Sheeran describió como “dos años de verdadera nubosidad”. La muerte de dos amigos cercanos, Jamal Edwards y Shane, el diagnóstico de cáncer de su esposa Cherry y el nacimiento de su segunda hija impactaron profundamente su estabilidad emocional. A esto se sumaron litigios por derechos de autor, incluyendo una acusación de plagio sobre Shape of You, que lo llevaron a grabar todo su proceso creativo desde 2017 para proteger su integridad artística. “No soy una alcancía para que alguien venga a pinchar”, afirmó Ed Sheeran.

Play representa un cambio de rumbo musical y emocional

Con canciones como Camera e In Other Words, el álbum evoca la nostalgia de éxitos previos, mientras temas como Azizam, de influencia persa, y Sapphire, una colaboración con compositores indios, muestran una apertura a sonidos globales. “A veces pensamos que Occidente es todo, pero el mundo es enorme”, reflexionó Ed Sheeran, destacando cómo sus giras internacionales inspiraron esta exploración sonora. El disco, descrito por el artista como “el más brillante y tecnicolor” de su carrera, busca recuperar la vitalidad que lo consolidó como referente del pop moderno.

En la entrevista con los periodistas Jon Caramanica y Joe Coscarelli, Sheeran habló sobre su posición en la industria musical y la competencia generacional. Lejos de ver a los nuevos talentos como una amenaza, el cantante se mostró abierto, inspirado por figuras como John Mayer y Elton John. Ambos le enseñaron a celebrar la diversidad de voces en el pop. “Mi espacio es mi espacio”, aseguró, destacando su confianza en un legado construido a lo largo de más de una década.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos)

Una estrategia diferente para promocionar su álbum

A diferencia de las tendencias actuales de lanzamientos sorpresa, Ed Sheeran, optó por una estrategia tradicional para Play, priorizando a su base de seguidores. Es decir, incluye fans con familias que descubren la música a un ritmo más pausado. “La radio sigue siendo importante para mí y realmente siento que crea éxitos”, explicó. Además, subrayó la relevancia de las plataformas tradicionales para conectar con su público.

Las dificultades recientes no solo moldearon el contenido de Play, sino también la perspectiva de Ed Sheeran sobre su carrera. El cantante reconoció que las críticas y bromas han sido una constante. Sin embargo, confía en que la calidad de su música puede trascender las percepciones negativas. “Llega un momento en que se supera todo eso”, afirmó, apostando por un legado que perdure a través de su obra. 

