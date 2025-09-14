‘Play’ de Ed Sheeran: Un retorno triunfal tras años de desafíos personales

Ed Sheeran regresa al panorama musical con el lanzamiento de su nuevo álbum Play, una producción que refleja un renacer artístico tras un periodo de dificultades personales y profesionales. El cantante británico, conocido por éxitos como Shape of You y Perfect, presentó este trabajo como una respuesta vibrante a dos años marcados por pérdidas, problemas de salud y disputas legales, según reveló en una entrevista con Popcast de The New York Times. El álbum, disponible desde en plataformas digitales, combina el característico pop optimista de Sheeran con nuevas influencias musicales, consolidando su evolución como artista.

El disco Play surge tras un periodo que Ed Sheeran describió como “dos años de verdadera nubosidad”. La muerte de dos amigos cercanos, Jamal Edwards y Shane, el diagnóstico de cáncer de su esposa Cherry y el nacimiento de su segunda hija impactaron profundamente su estabilidad emocional. A esto se sumaron litigios por derechos de autor, incluyendo una acusación de plagio sobre Shape of You, que lo llevaron a grabar todo su proceso creativo desde 2017 para proteger su integridad artística. “No soy una alcancía para que alguien venga a pinchar”, afirmó Ed Sheeran.

Play representa un cambio de rumbo musical y emocional

Con canciones como Camera e In Other Words, el álbum evoca la nostalgia de éxitos previos, mientras temas como Azizam, de influencia persa, y Sapphire, una colaboración con compositores indios, muestran una apertura a sonidos globales. “A veces pensamos que Occidente es todo, pero el mundo es enorme”, reflexionó Ed Sheeran, destacando cómo sus giras internacionales inspiraron esta exploración sonora. El disco, descrito por el artista como “el más brillante y tecnicolor” de su carrera, busca recuperar la vitalidad que lo consolidó como referente del pop moderno.

En la entrevista con los periodistas Jon Caramanica y Joe Coscarelli, Sheeran habló sobre su posición en la industria musical y la competencia generacional. Lejos de ver a los nuevos talentos como una amenaza, el cantante se mostró abierto, inspirado por figuras como John Mayer y Elton John. Ambos le enseñaron a celebrar la diversidad de voces en el pop. “Mi espacio es mi espacio”, aseguró, destacando su confianza en un legado construido a lo largo de más de una década.

Una estrategia diferente para promocionar su álbum

A diferencia de las tendencias actuales de lanzamientos sorpresa, Ed Sheeran, optó por una estrategia tradicional para Play, priorizando a su base de seguidores. Es decir, incluye fans con familias que descubren la música a un ritmo más pausado. “La radio sigue siendo importante para mí y realmente siento que crea éxitos”, explicó. Además, subrayó la relevancia de las plataformas tradicionales para conectar con su público.