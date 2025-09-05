Orlando Bloom rompe el silencio sobre su separación con Katy Perry

El actor británico Orlando Bloom habló por primera vez de manera pública sobre su ruptura con la cantante Katy Perry, con quien compartió casi una década de relación intermitente y estuvo comprometido. En entrevista con el programa Today, este 5 de septiembre de 2025, el intérprete de El Señor de los Anillos y Piratas del Caribe se mostró sereno y agradecido pese a los cambios en su vida personal.

“Estoy genial, hombre. Estoy muy agradecido”, respondió Bloom al ser consultado sobre cómo afronta esta nueva etapa. El actor, de 48 años, también recordó lo más valioso de la relación: su hija Daisy, de cinco años.

Una separación desde el respeto

Bloom aseguró que, aunque su compromiso con Perry llegó a su fin, ambos mantienen un lazo fuerte como padres. “Tenemos la hija más hermosa (…) Y estamos bien. Vamos a estar bien. Nada más que amor”, expresó.

La ruptura fue confirmada oficialmente a inicios de julio a través de un comunicado de representantes de la pareja, que subrayó su compromiso de criar juntos a Daisy con “amor, estabilidad y respeto”.

Una relación que termina con madurez

Fuentes cercanas a la expareja indicaron a People que la decisión fue tomada de manera cordial, sin enfrentamientos. “Katy tiene toda la intención de mantener una relación positiva y respetuosa con Orlando. Él es el padre de su hija y eso siempre estará en primer lugar para ella”, reveló un informante.

Otro añadió que, pese a los altibajos vividos, Perry y Bloom siguen en contacto frecuente y han logrado sostener una dinámica amistosa en beneficio de su hija.

El desafío profesional de Bloom

La confesión del actor coincide con el estreno de The Cut, su nueva película, un thriller psicológico en el que interpreta a un exboxeador en crisis tras perder su carrera. Para el papel, Bloom se sometió a una transformación física extrema: bajó cerca de 14 kilos en tres meses.

“Las paranoias y la ansiedad fueron muy reales, causadas por la falta de sueño: resulta que no puedes dormir cuando tienes hambre”, explicó. El proceso estuvo supervisado por médicos para proteger su salud durante la filmación.

Katy Perry: madre y estrella en gira

Mientras Bloom enfrenta este reto profesional, Katy Perry continúa enfocada en su carrera musical. En abril inició su Lifetimes World Tour, que recorrerá varios países hasta diciembre con una propuesta llena de color, coreografías y vestuarios llamativos.

A pesar de rumores que la vinculaban con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, fuentes cercanas a la cantante aclararon que no está buscando una nueva relación, pues se encuentra enfocada en su gira y en su rol como madre.

Daisy, el vínculo que los une

Daisy, quien cumplió cinco años en agosto, se ha convertido en el centro de atención para ambos padres. La niña ha acompañado a su madre en varios tramos de la gira, disfrutando de momentos especiales, como un encuentro con los personajes animados Bluey y Bingo en Australia.

Perry también compartió en redes sociales imágenes de su hija en la gira, entre ellas una en la que canta durante un show de marionetas, reflejando la complicidad que mantiene con la pequeña.

Más allá de la separación

Orlando Bloom y Katy Perry decidieron seguir caminos separados, pero sus declaraciones dejan claro que la historia que los unió no termina con el fin del compromiso. Ambos destacan que su mayor prioridad es el bienestar de Daisy, y que lo harán desde el respeto y la amistad.

“Lo que nos une ahora es amor”, resumió Bloom, quien intenta equilibrar una vida marcada por los cambios personales con los desafíos de su carrera en Hollywood.