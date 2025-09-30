COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Farándula

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian su primer embarazo y emocionan a sus seguidores

Oriana y Paulo Dybala anuncian con emoción que serán padres por primera vez. Descubre el video que ya es tendencia.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian su primer embarazo y emocionan a sus seguidores
La pareja celebró hace poco su primer año de casados.
Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian su primer embarazo y emocionan a sus seguidores
La pareja celebró hace poco su primer año de casados.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

La espera de su primer hijo llegó llena de emoción y ternura. Oriana Sabatini y Paulo Dybala sorprendieron a sus seguidores este 30 de septiembre al anunciar que serán padres por primera vez. Compartieron un video en Instagram que muestra las primeras imágenes del bebé mediante ultrasonido.

La pareja, que en julio celebró su primer aniversario de matrimonio, decidió revelar la noticia a través de redes sociales. Es un espacio donde ambos suelen interactuar con sus fanáticos y compartir momentos de su vida personal. El clip publicado por Oriana ya se ha convertido en tendencia entre sus seguidores y amantes del fútbol y la música.

Un anuncio lleno de emoción y ternura

En el video compartido, Paulo Dybala aparece visiblemente emocionado mientras escucha los latidos del corazón del bebé. Oriana Sabatini, recostada en la cama, muestra su incipiente pancita y sostiene la impresión del ultrasonido junto a su esposo. La cantante acompañó la publicación con la frase: “Primer posteo de nosotros tres”, junto a un corazón blanco y un lazo rosa. Muchos interpretaron esto como una pista de que esperan una niña.

El momento culmina con un beso entre ambos y la exclamación de Oriana: “¡Vamos a ser papás!”, transmitiendo la felicidad que embarga a la pareja en este nuevo capítulo de su vida.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por ORIANA (@orianasabatini)

Reacciones y felicitaciones del mundo del espectáculo

El anuncio no pasó desapercibido para amigos y celebridades. Figuras como Antonela Roccuzzo, Rodrigo De Paul y Nicki Nicole reaccionaron rápidamente con mensajes de apoyo y felicitaciones. Esto demuestra la cercanía de la pareja con sus colegas y amigos del espectáculo. Los comentarios de los seguidores también se llenaron de emojis de corazones, aplausos y palabras de cariño. Celebraron la noticia que une aún más a la familia Sabatini-Dybala.

Un momento que marca un año de amor

El embarazo llega pocos meses después de que Oriana y Paulo celebraran su primer aniversario de matrimonio en julio de 2025, consolidando su relación. Desde su boda, ambos han compartido en redes sociales momentos de su vida cotidiana, demostrando complicidad y cariño mutuo. Esta noticia marca el inicio de una nueva etapa en su historia juntos y llena de expectativas a sus seguidores. Ellos ya esperan ver crecer a la pareja y conocer al nuevo integrante de la familia.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Origen, usos y aportes nutricionales de la salsa de soya en la alimentación diaria

Gobierno de Ecuador amplía Bono de Desarrollo Humano para 55.000 familias a partir de octubre

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian su primer embarazo y emocionan a sus seguidores

Autoridades investigan intento de secuestro contra agente de tránsito

Preocupación por Raphael: suspensión de concierto a última hora causa alarma entre sus fanáticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Origen, usos y aportes nutricionales de la salsa de soya en la alimentación diaria

Gobierno de Ecuador amplía Bono de Desarrollo Humano para 55.000 familias a partir de octubre

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian su primer embarazo y emocionan a sus seguidores

Autoridades investigan intento de secuestro contra agente de tránsito

Preocupación por Raphael: suspensión de concierto a última hora causa alarma entre sus fanáticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Origen, usos y aportes nutricionales de la salsa de soya en la alimentación diaria

Gobierno de Ecuador amplía Bono de Desarrollo Humano para 55.000 familias a partir de octubre

Autoridades investigan intento de secuestro contra agente de tránsito

Preocupación por Raphael: suspensión de concierto a última hora causa alarma entre sus fanáticos

El Centro Forense de Portoviejo inicia operaciones el 6 de octubre tras inauguración oficial

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO