Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian su primer embarazo y emocionan a sus seguidores

La espera de su primer hijo llegó llena de emoción y ternura. Oriana Sabatini y Paulo Dybala sorprendieron a sus seguidores este 30 de septiembre al anunciar que serán padres por primera vez. Compartieron un video en Instagram que muestra las primeras imágenes del bebé mediante ultrasonido.

La pareja, que en julio celebró su primer aniversario de matrimonio, decidió revelar la noticia a través de redes sociales. Es un espacio donde ambos suelen interactuar con sus fanáticos y compartir momentos de su vida personal. El clip publicado por Oriana ya se ha convertido en tendencia entre sus seguidores y amantes del fútbol y la música.

Un anuncio lleno de emoción y ternura

En el video compartido, Paulo Dybala aparece visiblemente emocionado mientras escucha los latidos del corazón del bebé. Oriana Sabatini, recostada en la cama, muestra su incipiente pancita y sostiene la impresión del ultrasonido junto a su esposo. La cantante acompañó la publicación con la frase: “Primer posteo de nosotros tres”, junto a un corazón blanco y un lazo rosa. Muchos interpretaron esto como una pista de que esperan una niña.

El momento culmina con un beso entre ambos y la exclamación de Oriana: “¡Vamos a ser papás!”, transmitiendo la felicidad que embarga a la pareja en este nuevo capítulo de su vida.

Reacciones y felicitaciones del mundo del espectáculo

El anuncio no pasó desapercibido para amigos y celebridades. Figuras como Antonela Roccuzzo, Rodrigo De Paul y Nicki Nicole reaccionaron rápidamente con mensajes de apoyo y felicitaciones. Esto demuestra la cercanía de la pareja con sus colegas y amigos del espectáculo. Los comentarios de los seguidores también se llenaron de emojis de corazones, aplausos y palabras de cariño. Celebraron la noticia que une aún más a la familia Sabatini-Dybala.

Un momento que marca un año de amor

El embarazo llega pocos meses después de que Oriana y Paulo celebraran su primer aniversario de matrimonio en julio de 2025, consolidando su relación. Desde su boda, ambos han compartido en redes sociales momentos de su vida cotidiana, demostrando complicidad y cariño mutuo. Esta noticia marca el inicio de una nueva etapa en su historia juntos y llena de expectativas a sus seguidores. Ellos ya esperan ver crecer a la pareja y conocer al nuevo integrante de la familia.