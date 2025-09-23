COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Confesión

Olga Tañón revela la propuesta indecente que le hicieron al inicio de su carrera

La puertorriqueña Olga Tañón recordó el oscuro momento que vivió en sus primeros años en la industria musical.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Olga Tañón revela la “propuesta indecente” que le hicieron al inicio de su carrera
La cantante puertorriqueña Olga Tañón de 58 años.
Olga Tañón revela la “propuesta indecente” que le hicieron al inicio de su carrera
La cantante puertorriqueña Olga Tañón de 58 años.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

[email protected]

La cantante puertorriqueña Olga Tañón reveló una propuesta indecente recibida al inicio de su carrera, cuando un hombre en posición de poder le sugirió un intercambio sexual para acelerar su ascenso en la industria musical.

La revelación la hizo el programa de Enrique Santos en iHeart Radio, ante la pregunta “¿Qué fue lo más descarado que te plantearon a ti para que tu carrera elevara rápidamente?”

La artista, de 58 años, contestó: “Bueno, ya tú sabes, ‘si te acuestas conmigo va a ser más fácil’“.

La negativa de Olga Tañón

La cantante no reveló la identidad del individuo, pero mencionó que él aseguró que otras artistas le habían aceptado tratos similares. “Yo te recomiendo que hay unas maneras más fáciles de llegar, como lo hizo fulana, mengana”, le dijo esta persona, según relató la merenguera.

Tañón, proveniente de una familia de clase media, enfatizó su crianza con valores éticos y su rechazo al ofrecimiento sexual. “Me fui, siendo una muchacha que no era pudiente. Yo vengo de gente de clase media, pero sí con una gran carga, un baúl grande de decencia en mi casa”, reconoció.

Según dijo, su reacción fue: “Lo miré a los ojos y le dije ‘no lo voy a hacer, pero yo me lo voy a volver a encontrar'”, recordó, agregando que el reencuentro sí sucedió.

La artista contó: “Y me lo volví a encontrar, siendo la Señora Olga Tañón, la famosa“.  En ese momento, le dijo irónicamente: “Que bueno volverte a ver”, mientras que él respondió con respeto: “Olga, que bueno verla”.

La cantante boricua promociona su nuevo disco

La revelación se da en un momento donde Olga Tañón promociona su álbum PR24SIETE, un homenaje a sus raíces puertorriqueñas lanzado recientemente.

El disco incluye temas como “Soy de Aquí”, que declara su orgullo boricua, y se alinea con su trayectoria de más de 30 años en la música tropical.

Tañón, conocida como la Mujer de Fuego, ha vendido millones de discos y ganado múltiples premios, incluyendo un Lifetime Achievement Award de los Latin Grammy en 2024.

Su carrera inició en los años 80 con grupos como Génesis, antes de su salto como solista en 1992 con éxitos como “Mujer de Fuego”.  Ella ha fusionado merengue, salsa y pop, conquistando audiencias globales.

La merenguera enfatizó que su éxito se debe a talento y perseverancia, no a compromisos éticamente cuestionables. EL objetivo de su revelación es inspirar a nuevas generaciones en el merengue y la música urbana latina.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Destituyen a juez que liberó a ex secretario de Inteligencia del correísmo

Ramiro Rivera: “La eliminación del subsidio al diésel es una decisión valiente y necesaria”

Alcaldía de Guayaquil ejecuta estabilización de talud en Mapasingue Este con inversión de USD 116 mil

La importancia del ahorro: clave para la estabilidad financiera

Dos directores asesinados en un año: violencia no da tregua al Municipio de Durán

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Destituyen a juez que liberó a ex secretario de Inteligencia del correísmo

Ramiro Rivera: “La eliminación del subsidio al diésel es una decisión valiente y necesaria”

Alcaldía de Guayaquil ejecuta estabilización de talud en Mapasingue Este con inversión de USD 116 mil

La importancia del ahorro: clave para la estabilidad financiera

Dos directores asesinados en un año: violencia no da tregua al Municipio de Durán

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Destituyen a juez que liberó a ex secretario de Inteligencia del correísmo

Ramiro Rivera: “La eliminación del subsidio al diésel es una decisión valiente y necesaria”

Alcaldía de Guayaquil ejecuta estabilización de talud en Mapasingue Este con inversión de USD 116 mil

La importancia del ahorro: clave para la estabilidad financiera

Dos directores asesinados en un año: violencia no da tregua al Municipio de Durán

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO