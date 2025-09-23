Olga Tañón revela la “propuesta indecente” que le hicieron al inicio de su carrera

La cantante puertorriqueña Olga Tañón reveló una propuesta indecente recibida al inicio de su carrera, cuando un hombre en posición de poder le sugirió un intercambio sexual para acelerar su ascenso en la industria musical.

La revelación la hizo el programa de Enrique Santos en iHeart Radio, ante la pregunta “¿Qué fue lo más descarado que te plantearon a ti para que tu carrera elevara rápidamente?”

La artista, de 58 años, contestó: “Bueno, ya tú sabes, ‘si te acuestas conmigo va a ser más fácil’“.

La negativa de Olga Tañón

La cantante no reveló la identidad del individuo, pero mencionó que él aseguró que otras artistas le habían aceptado tratos similares. “Yo te recomiendo que hay unas maneras más fáciles de llegar, como lo hizo fulana, mengana”, le dijo esta persona, según relató la merenguera.

Tañón, proveniente de una familia de clase media, enfatizó su crianza con valores éticos y su rechazo al ofrecimiento sexual. “Me fui, siendo una muchacha que no era pudiente. Yo vengo de gente de clase media, pero sí con una gran carga, un baúl grande de decencia en mi casa”, reconoció.

Según dijo, su reacción fue: “Lo miré a los ojos y le dije ‘no lo voy a hacer, pero yo me lo voy a volver a encontrar'”, recordó, agregando que el reencuentro sí sucedió.

La artista contó: “Y me lo volví a encontrar, siendo la Señora Olga Tañón, la famosa“. En ese momento, le dijo irónicamente: “Que bueno volverte a ver”, mientras que él respondió con respeto: “Olga, que bueno verla”.

La cantante boricua promociona su nuevo disco

La revelación se da en un momento donde Olga Tañón promociona su álbum PR24SIETE, un homenaje a sus raíces puertorriqueñas lanzado recientemente.

El disco incluye temas como “Soy de Aquí”, que declara su orgullo boricua, y se alinea con su trayectoria de más de 30 años en la música tropical.

Tañón, conocida como la Mujer de Fuego, ha vendido millones de discos y ganado múltiples premios, incluyendo un Lifetime Achievement Award de los Latin Grammy en 2024.

Su carrera inició en los años 80 con grupos como Génesis, antes de su salto como solista en 1992 con éxitos como “Mujer de Fuego”. Ella ha fusionado merengue, salsa y pop, conquistando audiencias globales.