Muere el actor Eduardo Serrano, ícono de las telenovelas venezolanas

El actor venezolano Eduardo Serrano falleció en Miami, Estados Unidos, víctima de cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro y un tumor en la vejiga. Tenía 82 años de edad.

La noticia fue confirmada por su hija Magaly, quien días atrás publicó un video del intérprete en el hospital, con su salud ya deteriorada.

La familia, que reside en Miami, había revelado su diagnóstico para solicitar apoyo económico mediante una campaña en GoFundMe, con el fin de cubrir tratamientos médicos y gastos del hogar.

El conmovedor adiós para Eduardo Serrano

Magaly Serrano, hija del actor y también actriz, compartió la noticia este jueves 11 de septiembre en sus cuentas de redes sociales.

En el mensaje, describió a su padre como alguien que dejó “una huella imborrable” en la vida de quienes lo conocieron.

El anuncio incluyó una carta emotiva escrita por Magaly, dirigida a su padre. En ella, expresó: “Este no es un adiós amor de mi vida… Este es un ‘nos vemos pronto mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo más bello que tiene la hija, mi amor’”.

La misiva resaltó el rol de Eduardo Serrano como padre: “Fuiste el mejor padre que pueda existir, para todos tus hijos, todos y soy testigo. No existió momento en que no tuviéramos lo mejor de ti, de tus valores, tus conversaciones, tu entrega, tu complicidad, tus abrazos, tus buenas noches, tus buenos días, tu confianza, tu amor”.

Trayectoria en la televisión venezolana

Eduardo Serrano, nacido el 30 de noviembre de 1942 en Venezuela, inició su carrera artística a los 14 años y se consolidó como uno de los galanes más destacados de la televisión latinoamericana.

Participó en numerosas telenovelas producidas por Venevisión y otras cadenas, incluyendo Las Amazonas, Marianela, La Heredera, La Zulianita, Emilia, Viva la Pepa, Mujercitas, La Mujer Perfecta y Tres mujeres. Su interpretación en Emilia le valió el premio Meridiano de Oro como actor de TV Galán Joven.

En producciones internacionales, Serrano actuó en series como El cuerpo del deseo, Decisiones, El rostro de la venganza y Demente criminal, extendiendo su alcance a audiencias en República Dominicana y otros países de Latinoamérica.

Retirado de los escenarios desde hace años, residía en Miami con su familia, donde se dedicó a escribir, publicando el libro Historia en blanco y negro en 2020.

Vida personal y batalla contra la enfermedad

En el plano personal, Eduardo Serrano estuvo casado con figuras del entretenimiento venezolano como la cantante Mirtha Pérez (con quien se casó en 1978), Carmen Julia Álvarez y Haidy Velázquez (en 1995).

Es padre de tres hijos: Leonardo Andrés, Miguel Eduardo y Magaly Serrano. Anteriormente, había superado un cáncer de próstata, pero en julio de 2025 recibió el diagnóstico de cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis cerebral, además de un tumor en la vejiga que requirió una nefrostomía para drenar el riñón.

La familia informó que Serrano recibió quimioterapia y radioterapia, pero su estado se agravó, llevando a hospitalizaciones recientes en Miami.

La campaña de GoFundMe buscaba recaudar 20.000 dólares para tratamientos, y recibió apoyo de colegas como la actriz Nohely Ortega, quien pidió solidaridad para el veterano actor.