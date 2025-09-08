COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Michelle Renaud confirmó que espera un nuevo bebé con Matías Novoa y lo compartió con tiernas fotos en redes sociales

Los fans de la pareja especulan que Michelle Renaud podría esperar una niña, lo que ilusiona aún más a los famosos.
Michelle Renaud confirmó que espera un nuevo bebé con Matías Novoa
Actualmente, la pareja vive en España, donde crían a sus hijos, aunque todavía no han compartido la fecha estimada de nacimiento ni el sexo. Foto: IG michellerenaud.
Elías Sánchez

Redacción ED.

La actriz mexicana Michelle Renaud emocionó a sus seguidores al anunciar que está embarazada de nuevo. La noticia llenó de alegría las redes sociales.

Tras recibir a su hijo Milo en junio del año pasado, fruto de su amor con Matías Novoa, la pareja confirmó que espera otro bebé.

Michelle Renaud comparte fotos de su embarazo

En un carrusel de imágenes publicado en redes sociales, Michelle Renaud mostró con orgullo su baby bump durante unas vacaciones por Europa junto a sus pequeños.

Las postales reflejaron un embarazo avanzado y transmitieron la felicidad y tranquilidad que la actriz experimenta en esta etapa personal junto a Matías Novoa.

“Los sueños se cumplen. Nada más hermoso en este mundo que ser mamá, y con un hombre hermoso, más”, escribió emocionada la actriz.

El mensaje de Michelle Renaud conmovió a sus seguidores y rápidamente se viralizó, ya que mostró lo que significa para ella volver a convertirse en madre.

La familia crece con ilusión

En pocos meses, Michelle Renaud será mamá de tres: Marcelo, su primogénito de 8 años, Milo, su hijo con Novoa, y el nuevo bebé.

Por su parte, Matías Novoa también celebrará la llegada de su tercer hijo, ya que ya es papá de Axel, adolescente de 14 años.

Actualmente, la pareja vive en España, donde crían a sus hijos, aunque todavía no han compartido la fecha estimada de nacimiento ni el sexo.

Sin embargo, los fans comenzaron a especular y muchos creen que podría tratarse de una niña, lo que llenó de entusiasmo a los artistas.

