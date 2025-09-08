Michelle Renaud confirmó que espera un nuevo bebé con Matías Novoa y lo compartió con tiernas fotos en redes sociales

La actriz mexicana Michelle Renaud emocionó a sus seguidores al anunciar que está embarazada de nuevo. La noticia llenó de alegría las redes sociales.

Tras recibir a su hijo Milo en junio del año pasado, fruto de su amor con Matías Novoa, la pareja confirmó que espera otro bebé.

Michelle Renaud comparte fotos de su embarazo

En un carrusel de imágenes publicado en redes sociales, Michelle Renaud mostró con orgullo su baby bump durante unas vacaciones por Europa junto a sus pequeños.

Las postales reflejaron un embarazo avanzado y transmitieron la felicidad y tranquilidad que la actriz experimenta en esta etapa personal junto a Matías Novoa.

“Los sueños se cumplen. Nada más hermoso en este mundo que ser mamá, y con un hombre hermoso, más”, escribió emocionada la actriz.

El mensaje de Michelle Renaud conmovió a sus seguidores y rápidamente se viralizó, ya que mostró lo que significa para ella volver a convertirse en madre.

La familia crece con ilusión

En pocos meses, Michelle Renaud será mamá de tres: Marcelo, su primogénito de 8 años, Milo, su hijo con Novoa, y el nuevo bebé.

Por su parte, Matías Novoa también celebrará la llegada de su tercer hijo, ya que ya es papá de Axel, adolescente de 14 años.

Actualmente, la pareja vive en España, donde crían a sus hijos, aunque todavía no han compartido la fecha estimada de nacimiento ni el sexo.

Sin embargo, los fans comenzaron a especular y muchos creen que podría tratarse de una niña, lo que llenó de entusiasmo a los artistas.