“Me parece totalmente ridículo”: Donald Trump arremete contra Bad Bunny y su presentación en el Super Bowl

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la designación de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El mandatario cree que la elección del artista urbano es “una locura”.

Reacciones por la presencia de Bad Bunny en el Super Bowl

La NFL y Roc Nation confirmaron el 28 de septiembre que Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, encabezará el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show. Este evento, producido por Roc Nation desde 2019, busca promover la diversidad cultural en el fútbol americano.

Bad Bunny, de 31 años y originario de Puerto Rico, es ciudadano estadounidense y ha acumulado tres Grammy Awards y 11 Latin Grammy Awards, con álbumes como YHLQMDLG y El Último Tour Del Mundo certificados como platino en Estados Unidos.

El anuncio generó respuestas inmediatas en círculos conservadores. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró en una entrevista el 29 de septiembre que agentes de ICE estarían “por todos lados” en el evento para hacer cumplir las leyes migratorias.

Mientras que Corey Lewandowski, asesor de Trump, afirmó el 1 de octubre que “no hay lugar seguro” para personas indocumentadas, incluyendo el Super Bowl.

El presidente Trump no lo conoce

En una entrevista con Newsmax, Trump aseguró no saber quién es el artista latino. “Nunca escuché hablar de él, no sé quién es, no sé por qué lo escogieron (para el show del Super Bowl), es una locura. Y luego le echan la culpa a un promotor que contrataron para que les diera entretenimiento. Me parece totalmente ridículo”, expresó.

Estas palabras se produjeron en el contexto de las políticas migratorias del segundo mandato de Trump, iniciado el 20 de enero de 2025, que incluyen 26 órdenes ejecutivas para restringir la inmigración irregular.

Bad Bunny ha criticado públicamente estas medidas. De hecho, hace poco excluyó a Estados Unidos de su gira mundial por temor a redadas de ICE contra fans indocumentados.

Bad Bunny les sugiere que aprendan español

Durante su monólogo como anfitrión del estreno de la temporada 51 de Saturday Night Live, el 4 de octubre, Bad Bunny abordó las críticas por su show en el Super Bowl.

“Estoy muy feliz y creo que todos están felices por ello, incluso Fox News”, dijo, seguido de un montaje editado de comentarios positivos ficticios de analistas conservadores. Agregó en español: “Y si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender (español)”, refiriéndose al plazo hasta el evento deportivo.