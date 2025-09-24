Luis Fonsi regresa a Ecuador: Cantará en ‘La Gran Feria de Guayaquil’

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi, dueño de éxitos como ‘Despacito’ e ‘Imagíname sin ti‘, regresa a Ecuador tras dos años de ausencia.

Lo hará para ser parte de ‘La Gran Feria de Guayaquil’, que celebrará los 205 años de Independencia de la ciudad porteña.

Luis Fonsi y más estrellas en un solo lugar

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, anunció a Luis Fonsi como la estrella principal de la feria, la cual se desarrollará del 9 al 12 de octubre, en el Parque Samanes.

Cabe destacar que el intérprete no canta en Ecuador desde el 2023, cuando visitó Riobamba. Mientras que a Guayaquil no llega desde hace siete años.

La cartelera completa de artista de ‘La Gran Feria de Guayaquil’ es la siguiente:

Jueves 9 de octubre: Elvis Crespo y Víctor Manuelle.

Viernes 10 de octubre: Alci Acosta, Kapo y Grupo Niche.

Sábado 11 de octubre: Wilfrido Vargas y Luis Fonsi.

Domingo 12 de octubre: Tranzas, Waldokinc el Troyano, AU-D y Don Medardo y sus Players.

Entradas y acceso a la feria

El evento no solo ofrecerá conciertos, sino una experiencia integral con doce pabellones temáticos que incluyen tecnología, moda, variedades, zona anime y zona gamer, pensados para todos los públicos.

Las entradas tienen los siguientes costos:

Online: USD 10 (tickets.com.ec o WhatsApp: 0980008000).

En boletería: USD 15.

VIP: USD 100.

Cada entrada garantiza acceso a los pabellones y al concierto del día elegido, se informó.

Luis Fonsi y más de 25 años de exitosa carrera musical

Luis Fonsi, nacido el 15 de abril de 1978 en San Juan, Puerto Rico, es un cantante, compositor y actor reconocido mundialmente por su versatilidad y éxitos en la música latina.

Inició su carrera en 1998 con su álbum debut ‘Comenzaré’, que destacó por baladas pop románticas. Su estilo evolucionó, fusionando pop, baladas y ritmos tropicales, logrando gran aceptación en América Latina y España.

En 2003, con ‘Abrazar la vida’, consolidó su presencia internacional. Sin embargo, su mayor éxito llegó en 2017 con ‘Despacito’, junto a Daddy Yankee, un fenómeno global que rompió récords, liderando listas como Billboard y ganando múltiples premios, incluidos Latin Grammy.

Fonsi ha lanzado más de diez álbumes, colaborando con artistas como Juan Luis Guerra y Christina Aguilera. Su carisma, voz emotiva y letras universales lo han convertido en un ícono del pop latino, manteniendo relevancia por más de dos décadas.