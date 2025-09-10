COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
Música

Laura Pausini regresa a Quito con su gira ‘Yo canto World Tour’

La cantante italiana Laura Pausini ofrecerá un concierto el 24 de abril de 2026 en el Coliseo Rumiñahui. Conoce los detalles.
Laura Pausini regresa a Quito con su gira 'Yo canto World Tour'
La cita con sus fans está programada para abril del próximo año.
Laura Pausini regresa a Quito con su gira 'Yo canto World Tour'
La cita con sus fans está programada para abril del próximo año.

Después de más de un año de ausencia en el país, la reconocida artista italiana Laura Pausini vuelve a Ecuador. Su esperado concierto se realizará el 24 de abril de 2026 en el Coliseo General Rumiñahui de Quito, donde presentará lo mejor de su repertorio y los nuevos arreglos de su disco más reciente.

Una gira mundial que celebra su trayectoria

El IO CANTO / YO CANTO World Tour 2026/2027 llevará a la artista por escenarios de Europa, Latinoamérica, Norteamérica y Brasil. Esta serie de presentaciones acompaña el lanzamiento de su álbum IO CANTO 2 / YO CANTO 2, producido por Warner Music, con el que Pausini revisita varios de sus clásicos más emblemáticos en versiones renovadas.

Con más de 75 millones de discos vendidos y 6.000 millones de reproducciones digitales, la intérprete de La soledad y Se fue se mantiene como una de las voces más influyentes de la música en español e italiano. A lo largo de más de tres décadas de carrera, se ha presentado en escenarios de prestigio como el Madison Square Garden en Nueva York y el Royal Albert Hall en Londres.

Entradas y localidades para el show en Quito

La organización del evento informó que las entradas estarán disponibles en Ticketshow desde el 11 de septiembre de 2025 para miembros del club de fans, y un día después, el 12 de septiembre, para el público general.

Los precios van desde los 50 dólares en la localidad General hasta los 220 dólares en Golden Box. Se espera que, como en sus anteriores visitas, las entradas se agoten rápidamente, dado el gran número de seguidores que tiene Pausini en Ecuador.

Reconocimientos internacionales

Laura Pausini ha sido galardonada con un premio Grammy, un Globo de Oro y ha recibido nominaciones a los premios Óscar y Emmy. Estos reconocimientos respaldan una carrera marcada por la versatilidad y la conexión con el público en varios idiomas.

El regreso de Pausini a Ecuador forma parte de una gira que no solo busca repasar los grandes éxitos de su trayectoria, sino también reafirmar su vigencia con nuevas propuestas musicales. El show en Quito promete ser una celebración de nostalgia y frescura al mismo tiempo.

