Espectáculos
Novedades

Lady Gaga suspende concierto en Miami por problemas de voz: “Espero puedan perdonarme”

Lady Gaga cancela su concierto en Miami por problemas de voz y fatiga vocal, priorizando su salud y bienestar.
Lady Gaga suspende concierto en Miami por problemas de voz: "Espero puedan perdonarme"
La intérprete detalló que su voz estaba demasiado tensa durante la prueba de sonido.
Kerlley Ponce

Redacción ED.

Lady Gaga vivió una noche agridulce en Miami. La artista de 39 años canceló a último momento el concierto previsto en el Kaseya Center debido a problemas en su voz. A través de un comunicado en Instagram, explicó que enfrentó una fatiga vocal severa durante los ensayos. Entonces, siguiendo las recomendaciones de su doctora y coach vocal, decidió no salir al escenario para evitar un daño permanente.

Una decisión dolorosa para Lady Gaga

“Hola a todos, realmente lo siento mucho, pero necesito posponer el show de esta noche en Miami”, escribió Gaga en un mensaje dirigido a sus fans. La intérprete detalló que su voz estaba demasiado tensa durante la prueba de sonido. Además, el riesgo de continuar era considerable. “Quisiera ser fuerte y seguir con esto por ustedes, pero no quiero arriesgarme a dañar mis cuerdas vocales de manera permanente”, agregó.

La cancelación tomó por sorpresa a los miles de asistentes que ya se encontraban en el recinto. Según su equipo, trabajan en la reprogramación de la fecha y esperan anunciar pronto el nuevo concierto en la ciudad. “Espero que puedan perdonarme y aceptar mis más sinceras disculpas”, concluyó la artista, que se mostró visiblemente apenada en su comunicado.

La gira “The Mayhem Ball” sigue en marcha

El tour internacional “The Mayhem Ball”, con el que Lady Gaga promociona su más reciente disco Mayhem lanzado en marzo, comenzó el pasado 16 de julio en Nevada. Está previsto que concluya el 30 de enero en Tokio. Las próximas paradas incluyen dos presentaciones en el Madison Square Garden de Nueva York, programadas para el 6 y 7 de septiembre.

La cancelación en Miami correspondía a la tercera fecha en esa ciudad, luego de los conciertos realizados con éxito el 31 de agosto y 1 de septiembre. Desde su entorno insistieron en que la decisión fue estrictamente médica. La prioridad es resguardar la salud vocal de la artista, reconocida por interpretar en vivo en cada presentación.

Un cameo inesperado en “Merlina”

En paralelo al revuelo por la suspensión del show, Lady Gaga sorprendió a sus seguidores con un cameo en la segunda temporada de la exitosa serie Merlina de Netflix. Su participación, mantenida en secreto durante semanas, se estrenó el 3 de septiembre. Rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales.

La cantante interpreta a Rosaline Rotwood, una profesora fallecida de la Academia Nunca Jamás. El personaje guía a Merlina Addams (Jenna Ortega) tras perder sus poderes psíquicos. Con frases cargadas de misterio, el personaje de Gaga juega un rol clave en la trama. Así, aporta un giro inesperado en el sexto episodio de la temporada.

Además de su actuación, Gaga estrenó la canción The Dead Dance, compuesta junto a Andrew Watt y Henry Walter y producida en colaboración con Cirkut. El tema forma parte de la banda sonora oficial de la serie, donde comparte espacio con canciones de Blackpink, The Rapture y The Surfaris.

Lady Gaga: entre la música y la actuación

Lady Gaga, ganadora de 14 premios Grammy y un Oscar, ha demostrado a lo largo de su carrera su capacidad de reinventarse. Aunque la suspensión en Miami representó un golpe emocional para sus fanáticos, su cameo en Merlina reafirma su influencia. También el lanzamiento de nueva música la reafirma en distintos ámbitos del entretenimiento.

Mientras sus seguidores esperan la reprogramación del show en Miami, la estrella continúa sumando capítulos. Su trayectoria está marcada por la pasión, la disciplina y la búsqueda constante de nuevos retos.

