“La vergüenza no es mía”: Isabella Ladera rompe el silencio tras filtración de video íntimo con Beéle

La relación entre el cantante colombiano Beéle y la influencer venezolana Isabella Ladera vuelve a estar en el centro de la polémica. A los rumores de reconciliación y la viralización de un presunto video íntimo, se suma ahora el fuerte pronunciamiento de Ladera, quien asegura ser víctima de una de las “traiciones más crueles” de su vida.

La relación entre Beéle e Isabella Ladera se había dado por terminada, cuando la modelo confirmó su ruptura en redes sociales. Sin embargo, algunos internautas especularon que la separación podría ser parte de una estrategia de marketing por la gira de conciertos del cantante.

Ahora, los nombres de ambos están nuevamente en tendencia por el rumor de un clip íntimo que los involucra. Y hasta el momento solo Ladera se ha pronunciado al respecto.

Detalles del supuesto contenido

El presunto video, difundido desde la noche del 7 de septiembre de 2025, tendría una duración de seis minutos y 42 segundos. Según un medio de República Dominicana, mostraría a una pareja en una cama de sábanas blancas. Estarían en situación privada. La procedencia del contenido sigue sin esclarecerse. Hasta hace unas horas no se descartaba que pueda involucrar personas con parecido físico o haber sido generado con inteligencia artificial.

Sin embargo, la denuncia de Isabella confirma de manera indirecta que sí se trata de ellos el video en cuestión.

La denuncia pública de Isabella Ladera

La modelo e influencer sorprendió a sus seguidores al publicar un comunicado en el que denunció la filtración del video íntimo sin su consentimiento. “Me siento profundamente devastada. Este es uno de los actos de traición más crueles que he vivido”, expresó.

Ladera señaló que el material privado estaba en posesión de ella y de la otra persona involucrada, a quien acusó de guardar silencio sin asumir su responsabilidad ni protegerla. Aseguró que este hecho atenta contra su dignidad, afecta gravemente a su familia y se produjo en medio de un proceso personal de reconstrucción.

Violencia digital y revictimización

En su mensaje, Ladera recalcó que la filtración constituye violencia contra las mujeres. “Lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio”, denunció, haciendo visible la revictimización que suelen enfrentar quienes padecen este tipo de ataques.

Con estas palabras, la modelo buscó visibilizar la violencia digital como un problema global, que expone y juzga a las víctimas mientras los responsables eluden la rendición de cuentas.

Acciones legales y resiliencia

A pesar del dolor, Ladera afirmó que no permitirá que la situación la destruya. “La vergüenza no es mía, es de quien traicionó mi confianza. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto. Por mí, por mi familia y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista”, escribió en su comunicado.

La influencer confirmó que ya inició acciones legales con el respaldo de asesores profesionales y aseguró que no se apartará de sus compromisos laborales ni de su vida digital, enviando un mensaje de fortaleza a sus seguidores.

Antecedentes sentimentales y polémicas

En el pasado, tras una ruptura, Isabella había manifestado que “los vicios dominan su vida” refiriéndose a Beéle. Esto alimentó las especulaciones sobre la dinámica de su relación. Además, a principios de septiembre, la modelo sorprendió al declarar que fue víctima de un presunto acto de brujería. Esto ocurrió mientras era vinculada sentimentalmente con Hugo García, creador de contenido en Miami. Aclaró que no mantienen una relación formal.

La modelo incluso se ha mostrado luciendo una sudadera del cantante, gesto que disparó nuevamente los rumores sobre su posible reencuentro afectivo. Esto reforzó la interpretación de que podrían estar en contacto o buscando llamar la atención de sus seguidores.