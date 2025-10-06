La nueva Reina de Manabí se elige este sábado: 12 soberanas cantonales van por la corona

Este sábado 11 de octubre será la gala de elección de la Reina de Manabí 2025, evento que reúne a doce soberanas cantonales.

Se trata del certamen de belleza más importante de la provincia, que, al igual que cada año, es organizado por el Municipio de Portoviejo en el marco de sus fiestas de Independencia.

La velada final será en el teatro grecorromano del parque Las Vegas, desde las 20h00 del viernes. El acceso es gratuito.

Candidatas a Reina de Manabí 2025 cumplen con agenda

Las candidatas a Reina de Manabí cumplen agenda en Portoviejo desde el pasado 1 de octubre, cuando participaron en el pregón que dio apertura a las fiestas del cantón.

Además, su presentación oficial se desarrolló la noche del viernes 3 de octubre, en el parque La Rotonda. Allí se oficializó como candidatas a las siguientes reinas cantonales:

Paula Salomé Zambrano Giler – Chone. Ana Rosa Villigua Macías – Jaramijó. Joselyn Ibeth García Ganchozo – Junín. María Eliana Jara Cedeño – Manta. Jeilene Casanova Pachay – Montecristi. Keilly Dayana Zambrano Ibarra – Pedernales. Hilen Buenaño Moreira – Pichincha. Hellen Annaí Mieles Cedeño – Portoviejo. Yoreli Kristel Carvajal Lucas – Puerto López. Tábata Anahí Moreira Bermello – Rocafuerte. Elda Leonor Fernández Macías – Santa Ana. María Angélica Toala Intriago – Tosagua.

Juvenal Saltos, Coordinador de Turismo del municipio de Portoviejo, indicó que “las chicas están acá en la ciudad de Portoviejo desde el día miércoles 1 de octubre. Han participado en algunas actividades, entre estas el pregón, producción de fotos y videos, y hoy están haciendo visitas protocolarias a las autoridades, medios de comunicación y más”.

Añadió que lo que resta de semana iniciarán con “una agenda intensa de ensayos, tanto de pasarela, de opening, para sábado dar un espectáculo de gran nivel“.

No todos los cantones participan

Cabe destacar que este año habrá menos candidatas a Reina de Manabí que en 2024, cuando fue electa como ganadora la santanense Ivanna García de entre 14 reina cantonales.

Este año solo son 12 las aspirantes a la corona provincial, pese a que la convocatoria fue a nivel de todos los municipios de la provincia. En 2023 también fueron 12.

“Quiero resaltar el agradecimiento a todos los cantones que han enviado a sus soberanas, a los alcaldes, alcaldesas, que han confiado en esta administración. Garantizarles que va a ser un evento con mucha transparencia, va a ganar la que el jurado calificador vea que tiene mejores cualidades. Todas son hermosas, pero ese día una va a tener que destacar más y ahí va a ser la diferencia”, dijo Saltos.