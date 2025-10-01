La Mofle y El Cholito vuelven a la pantalla en TC Televisión y Ecuavisa

Flor María Palomeque y David Reinoso regresan en 2025 a la televisión ecuatoriana. La actriz estrena en TC Televisión Mofle La del Barrio, mientras que Reinoso graba en Ecuavisa Cholito Forever. Ambos retoman a sus personajes más populares, La Mofle y El Cholito, que marcaron la comedia nacional.

La Mofle vuelve con novela en TC Televisión

La pantalla de TC Televisión recibe a Flor María Palomeque en su nueva novela Mofle La del Barrio. La actriz encarna nuevamente a La Mofle, una mujer de barrio que mezcla picardía, ternura y humor.

La trama muestra a Thalía, “La Mofle”, quien llega a trabajar como empleada en una mansión de la élite. El giro ocurre cuando descubre que la dueña de la casa es su hermana melliza perdida, de quien fue separada al nacer.

El enredo crece cuando Ricardo Maldini, un empresario chocolatero y esposo de su hermana, se enamora de La Mofle. El guion promete choques de clase social, secretos familiares, vecinos pintorescos y un romance imposible.

El Cholito regresa en Ecuavisa

Mientras tanto, David Reinoso revive a su icónico personaje en Cholito Forever. La producción de Ecuavisa promete nuevas historias en clave de comedia dramática, con el mismo espíritu personal que hizo famoso al personaje.

La trama sigue a Pepe José Chalén, “El Cholito”, un joven humilde que sueña con ser periodista, pero enfrenta dificultades económicas. Su destino cambia cuando empieza a trabajar en un canal de televisión y conoce a María Gracia, el amor imposible de su vida.

Las diferencias sociales y los conflictos familiares marcan esta nueva etapa, en la que El Cholito luchará por su dignidad y por el amor verdadero.

Un mensaje en la novela

Ecuavisa destacó en un comunicado que “el regreso de El Cholito es más que entretenimiento, es una historia de valores, perseverancia y fe en los sueños”. Esta nueva serie tendrá 120 capítulos y contará con actores emblemáticos, con nuevos rostros e influencers.

Reinoso, por su parte, dijo sentirse emocionado: “Volver con este personaje es un desafío. El Cholito representa al ecuatoriano que no se rinde y que siempre busca salir adelante”.

La producción tiene como objetivo conectar con varias generaciones que recuerdan al personaje y con nuevos televidentes que verán en él una lección de optimismo frente a las adversidades.

Dos apuestas de novelas

Dos de los personajes más reconocidos de la televisión nacional que en algún momento fueron parte de una misma producción, volverán, pero en canales rivales.

Mientras TC Televisión apuesta por la frescura popular y la alegría de La Mofle, Ecuavisa busca revivir la nostalgia y el humor de El Cholito. Ambas producciones buscan captar la audiencia de las noches y posicionar a la ficción ecuatoriana en un mercado que ha estado dominado por series extranjeras.

Los especialistas señalan que este “choque de clásicos” puede marcar un punto de inflexión para la producción nacional, el humor y el drama local en la televisión abierta.

El regreso de Flor María Palomeque y David Reinoso confirma la vigencia de dos de los íconos del humor y la actuación ecuatoriana. La audiencia decidirá ahora cuál de los personajes conquista más corazones en esta nueva etapa.