La manabita Ana Paula Roldán se casó con Axel Zarate tras seis años de amor

Los días de polémicas y riñas en televisión nacional quedaron atrás para la manabita Ana Paula Roldán, quien reside en Guatemala desde hace varios años y acaba de contraer matrimonio con el padre de sus dos hijos, Axel Zarate.

La exchica reality anunció la feliz noticia a través de sus redes sociales, dando a conocer que se trató de un enlace matrimonial íntimo y lleno de amor.

La boda de Ana Paula Roldán y Axel Zarate

Ana Paula y Axel, quienes están juntos desde 2019, se casaron el reciente viernes 12 de septiembre, por la vía civil. El enlace fue sencillo, con ambos vestidos de blanco y beige, y acompañados de sus hijos y seres queridos.

A través de su cuenta de Instagram, la oriunda de Manta compartió varias fotos de su boda y posterior celebración. “¡Prometo amarte y cuidarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe!”, dijo la ahora influencer y mommy blogger. Mientras que en otro post escribió: “Que viva el amor”.

A través de sus historias de Instagram, Ana Paul y Axel compartieron también detalles del evento. Mostraron a sus allegados celebrando, así como los recuerdos de su boda donde constaba la fecha.

Reacciones y mensajes de amor

Los esposos recibieron decenas de mensajes de felicitación de seguidores y figuras de la televisión de Ecuador y Guatemala, ya que ambos han hecho carrera en la farándula de los dos países. “Qué vivan. Por siempre y para siempre”, escribió el exchico reality Chicho Trujillo; y “Felicidades”, dijo el periodista Mauricio Altamirano.

Otros seguidores destacaron la sencillez del matrimonio. “Mejor es casarse así, sin tanta cosas algo sencillo y sorprender a todos así. Algo sencillo pero bonito”, indicó una internauta. “Felicidades por esta hermosa familia que han formado. Que la vida siempre los llene de amor, unión y alegrías”, escribió otra fan.

La familia de Ana Paula Roldán

Ana Paula Roldán y Axel Zarate, quien es argentino, se conocieron en 2019 en el reality de competencia Combate Guatemala. Ambos llegaron como participantes, pero rápidamente entablaron una relación que se convirtió en una familia estable.

En febrero 2023 recibieron a su primer hijo en común, Israel Axel. Mientras que en abril pasado nació su hija, Julieta. Cabe destacar que Zarate tiene un hijo mayor, fruto de una relación pasada.

Actualmente, Ana Paula cuenta con una gran legión de seguidores en Guatemala, por lo que se ha convertido en embajadora de varias marcas, como Oster. Además, en sus redes sociales comparte momentos de su vida familiar y más. Mientras que Axel también se dedica a la publicidad en redes sociales, promoviendo la vida fitness.