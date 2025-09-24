La influencer ecuatoriana Josh Paredes revela que tiene cáncer: “Mi fe permanece intacta”

La influencer ecuatoriana Josh Paredes, que con su humor ha logrado reunir más de 600 mil seguidores en TikTok y 400 mil en Instagram, reveló que está luchando contra el cáncer.

El anuncio lo hizo a través de las redes sociales, donde compartió varias fotografías de ella en el hospital.

El mensaje revelador de Josh Paredes

La creadora contenido oriunda de Cuenca compartió un mensaje de fortaleza en Instagram, que inicia: “La palabra cáncer puede estremecer hasta lo más profundo del alma… pero en medio de ese impacto he encontrado una paz inmensa: la de estar sostenida por el amor de quienes me rodean, por el cuidado de quienes nunca me sueltan de la mano y por la fe que me recuerda que Dios tiene los mejores planes para mí“.

Añadió que el diagnóstico la mantiene tranquila, ya que confía en Dios. “Me siento tranquila, con la certeza de que en sus manos todo estará bien. Mi fe permanece intacta, y mi corazón confía en que lo que viene será bueno con la certeza que no camino sola”, agregó.

“Hoy, con el corazón lleno de gratitud, puedo decir que estoy sana y lista para abrazar todo lo bueno que viene”, finalizó el mensaje.

Recibe apoyo y muestras de cariño

El anuncio de Josh Paredes, que pasó de estudiar Derecho a los medios y con ello a conquistar las redes sociales, generó una ola de apoyo de sus seguidores y de figuras públicas.

“Valiente cruzando la ola”, escribió la presentadora María Teresa Guerrero, quien a inicios de año fue diagnosticada con cáncer de ovario.

La cantante Dayanara Peralta indicó: “Para adelante mi Josh. Todo estará bien eres una mujer maravillosa! Estás en mis oraciones”; mientras que Damián ‘El Champ’ Bernal le expresó: “Recupérate pronto mi Josh eres un ángel!”. “Princesa valiente declarando sanidad en tu cuerpo”, fue el mensaje de Dan Collantes, exparticipante de MasterChef Ecuador.

Cabe destacar que la cuencana no detalló el tipo de cáncer que le fue diagnosticado o el tratamiento a seguir. Además, agradeció a su novio, Juan Vintimilla, por el apoyo y cuidado que le está brindando.

El humor de Josh Paredes

Josh Paredes es una influencer cuencana que se ha ganado el cariño de miles de internautas, todo por su humor y carisma.

En sus videos es común que muestre situaciones cotidianas de las mujeres ecuatorianas, usando la frase ‘Deja, deja’ para cerrarlos. Además, expone la identidad andina de la que es parte con orgullo.