La ecuatoriana Samantha Quenedit llega al Top 10 Pre-Arrival del Miss Grand International

La ecuatoriana Samantha Quenedit inició con pie derecho en el certamen Miss Grand International, donde ya despunta como una de las favoritas.

La competencia oficial inició ayer, lunes 29 de septiembre de 2025, con la imposición de las cintas oficiales a las candidatas y el anuncio del Top 10 Pre-Arrival.

Samantha brilla en Miss Grand International

Dicho top se escogió a través de una votación en redes sociales, previo al arribo de las candidatas a Tailandia, donde se desarrolla el certamen.

Samantha fue una de las beldades más votadas, logrando entrar al top junto a las representantes de Brasil, Guatemala, Paraguay, Perú, Filipinas, España, Tailandia y Venezuela.

Como premio, las diez candidatas participaron en una cena exclusiva con Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International; y la actual soberana, Christine Juliane Opiaza. “Gracias a ustedes lo logramos (…) Qué felicidad que me da ver a todo un país unido y no puedo creerlo. Estamos cumpliendo un sueño, estoy muy agradecida con cada uno de ustedes”, dijo la quiteña tras su logro.

Por otra parte, Samantha publicó varias fotografías tras recibir la cinta del certamen. “A Tailandia llegué con Ecuador en mi corazón y ahora también en mi pecho. Portaré esta banda con respeto, orgullo y un amor infinito por mi tierra“, escribió en Instagram.

Ecuador en la competencia internacional

El país ha tenido buenas participaciones en el Miss Grand Internacional, una de ellas la de Andrea Aguilera en 2021, quien quedó como primera finalista. Mientras que Mara Topic, Miss Universo Ecuador 2024, entró en el top 10 en 2019.

El certamen de este año cumplirá una agenda previa a la noche de elección:

1 de octubre: ceremonia de bienvenida y conferencia de prensa.

9 de octubre: competencia de traje de baño.

10 de octubre: entrevista a puerta cerrada.

13 de octubre: concurso de traje típico.

15 de octubre: competencia preliminar.

18 de octubre: final.

Las transmisiones de los eventos suelen ser por el canal de YouTube de la franquicia, pero hasta el momento no se tiene más información al respecto.

Cabe mencionar que desde el 5 de octubre iniciará la votación que llevará a una de las candidatas directamente al top 10 de la gala final. Esta se realizará a través del sitio web del certamen.

¿Quién es la Miss Grand Ecuador?

Samantha Quenedit comienza a sonar como una de las favoritas. Y es que la beldad quiteña, a sus 25 años de edad, tiene una larga experiencia en certámenes de belleza.