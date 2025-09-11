La ecuatoriana Mar Rendón estrena su nueva canción ‘Pero no tanto’ y alista videoclip

La cantante y compositora Mar Rendón estrenó ayer su nuevo sencillo ‘Pero no tanto’, en un evento realizado en el restaurante Carl’s Jr., en la ciudad de Guayaquil.

Se trata de un tema musical creado por el productor Master Chris bajo el sello Intergroup Records, como parte de su evolución artística y para sorprender a sus seguidores, conocidos como “marcianos”.

Mar Rendón quiso estar cerca de sus fans

El evento contó con la presencia de los incondicionales fans de Mar Rendón, quienes han acompañado su carrera profesional desde sus inicios.

La cantante ecuatoriana eligió el puerto principal de Ecuador para esta presentación íntima y directa con su público.

Además, a través de redes sociales, sus ‘marcianos’ le mostraron gran apoyo. De hecho, en la red X (ante Twitter) lograron consolidar dos hashtag referentes al estreno como tendencia nacional: #MarcianosEstrenandoCanción y #MarRendónPeroNoTanto.

Esta no es la primera vez que Mar Rendón se convierte en Trending Topic en X, gracias al respaldo de su comunidad de “marcianos”.

Una canción que la desafió

El productor puertorriqueño Christian Maldonado, conocido como Master Chris, explicó que el nombre del sencillo surgió durante el proceso de creación de la producción. “Está la esencia de Mar Rendón, es una sorpresa para sus seguidores”, indicó al debut del tema musical.

Mientras que Mar Rendón confesó que crear esta nueva canción fue un desafío para ella. “En esta canción salgo de mi zona de confort, me costó, lloré, pero es una linda sorpresa para todos”, señaló la artista, de 22 años.

La idea del tema surgió a partir de declaraciones que dio en una entrevista pasada, donde mencionó: “Dije que entre peor era, más me enamoro“, refiriéndose a una anécdota personal.

Este sencillo representa un paso adelante en su discografía, destacando su capacidad para transformar vivencias en música.

El proceso creativo y la producción

La producción de ‘Pero no tanto’ fue realizada por Master Chris, quien enfatizó la autenticidad del trabajo. Bajo el sello discográfico Intergroup Records, que ahora es la nueva casa musical de Mar Rendón, el sencillo busca conectar con una audiencia más amplia en el ámbito de la música latina.

Este lanzamiento forma parte de una estrategia para expandir su presencia en el mercado regional, alineándose con tendencias actuales en la industria musical ecuatoriana y sudamericana.

El estreno en Guayaquil no solo sirvió para presentar la canción, sino también para fortalecer el vínculo con los “marcianos”, término que Mar Rendón usa para referirse a sus fans leales.

Los proyectos de Mar Rendón

Mar Rendón tiene previsto grabar el videoclip oficial del sencillo en Colombia, con un estreno programado para finales de septiembre. Esta decisión responde a la búsqueda de locaciones que enriquezcan la narrativa visual de la canción.

El sencillo ya genera expectativa entre seguidores, posicionándose como un tema clave en la trayectoria de la joven guayaquileña. La promoción incluye difusión en redes sociales y plataformas de streaming.