La cantante Demi Lovato reaparece irreconocible en la Paris Fashion Week 2025

La cantante Demi Lovato asistió al desfile de la colección Spring/Summer 2026 de Coperni durante la Paris Fashion Week, en Francia, causando gran sorpresa por los cambios en su rostro.

La exestrella de Disney lució un bodysuit negro de cuello alto, que dejaba ver sus piernas y esbelta figura. Sin embargo, su cara fue lo que más llamó la atención.

La aparición de Demi Lovato

Demi Lovato, de 33 años, participó en el show de Coperni, marca fundada por Sébastien Meyer y Arnaud Vaillant, conocida por innovaciones como el spray-on dress.

Fotos del evento, publicadas en sitios como Daily Mail y InStyle, la muestran caminando por las calles de París hacia el venue. Estas no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde surgieron especulaciones sobre posibles retoques estéticos, señalando cambios notorios en sus mejillas, labios, mentón y ojos.

Aunque todavía no se ha confirmado si la apariencia de Demi se debe a la iluminación, al maquillaje o a algún procedimiento estético, en redes sociales coincidieron en que parecía haberse quitado sus mejillas.

Reconoció sus tratamientos de belleza

Aunque la artista no ha comentado sobre los rumores de posibles rellenos faciales, sí ha sido transparente respecto a ciertos procedimientos. En una entrevista con PEOPLE en 2024, Demi confirmó que usa Xeomin, un tratamiento antiarrugas aprobado por la FDA.

“Siempre he creído en tomar decisiones que te empoderen, que te mantengan fiel a ti misma y te hagan sentir y lucir lo mejor posible. Me da los resultados que quiero sin dejar de parecer yo misma”, dijo en ese momento.

Además, aseguró no tener problema en que sus seguidores conozcan sus trucos de belleza. “Siempre soy transparente con mis fans, y quería compartir esto porque ayuda a normalizarlo y a quitarle el tabú a los inyectables. Se trata de lo que te haga sentir bien contigo misma. No escuches a los detractores”, expresó en dicha entrevista.

Demi Lovato, en el ojo mediático desde la niñez

Demi Lovato, nacida el 20 de agosto de 1992 en Dallas, Texas, saltó a la fama como estrella infantil en Barney & Friends (2002-2004). Su carrera despegó con Camp Rock (2008) de Disney, consolidándola como actriz y cantante. Además, lanzó su álbum debut Don’t Forget en 2008, seguido de éxitos como Unbroken (2011) y Holy Fvck (2022).

Su exposición mediática desde temprana edad la llevaron al límite. Ha enfrentado desafíos públicos, incluyendo problemas de salud mental y adicciones, documentados en Dancing with the Devil (2021).

Con ocho álbumes y apariciones en eventos como la Met Gala, Demi Lovato sigue siendo una figura influyente en el medio artístico.