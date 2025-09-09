La actriz manabita Katty García anunció el nacimiento de su segundo hijo: “Ya resucitando… casi muero”

La actriz ecuatoriana Katty García Mendoza, conocida por su trabajo en telenovelas como ‘Antuca me enamora’ y ‘Tres Familias’, dio a luz a su segundo hijo el pasado sábado, 6 de septiembre de 2025.

El nacimiento fue confirmado por la propia intérprete a través de redes sociales. Cabe destacar que la manabita vuelve a vivir la maternidad a los 37 años de edad, así como 15 años después del nacimiento de su primera hija.

Katty García está feliz con su “concho”

Katty García compartió la noticia en redes sociales a las 07h28 del sábado, a través de una fotografía donde se ve a su bebé en una cunita de hospital. “Mi concho”, escribió la oriunda de Manta en Facebook.

La tarde de ayer, la actriz publicó otra fotografía, pero en esta se veía a ella, recostada en una cama. “Ya resucitando… casi muero. Pdta: Mi hombrecito me tiene chorreando las babas”, indicó.

Ambas publicaciones se pueden ver aún en su perfil de Facebook, donde registran decenas de mensajes de felicitaciones.

¿Quién es su pareja?

Fiel a su estilo, Katty ha mantenido su vida amorosa y familiar con mucho sigilo, por lo que se dispararon varios rumores en torno a quién es su pareja tras anunciar su embarazo.

Semanas atrás, la actriz publicó varias fotografías junto al padre de su bebé, llamado Elkin Vera, poniendo fin a las especulaciones.

Incluso, mencionó que muchos seguidores llegaron a pensar que el progenitor de su hijo era el creador de contenido Logan, con quien realiza videos de humor en redes sociales. “La gente es morbosa y se inventa cosas. No me molesta lo que digan, al contrario, me da risa”, dijo a Extra.

Según se conoció, Katty García tiene más de un año de relación con Elkin, quien es agente de tránsito de la ATM.

Felicidad por su bebé

El embarazo de Katty García fue considerado como una sorpresa, pero llenó de alegría a su familia y a la de su pareja. “Ambas familias están felices con la llegada del bebé. Creo que lo invocamos, hacíamos bromas al respecto. Además me aparecían muchos videos de niños en redes sociales, tuve como tres señales de que iba a ser madre”, dijo en marzo pasado a un medio nacional.

“Fue algo raro, divino. Incluso me estaba cuidando, conozco muy bien mi cuerpo. Ya Dios lo quiso, me lo mandó. Era su voluntad”, añadió.

Además, mencionó que, pese al tiempo, no olvida cómo cuidar un bebé. “Ya tengo la experiencia de 15 años de ser madre. Ya sé lo que es tener un bebé, las etapas, sé que el tiempo pasa rápido y cuando te das cuenta, ya crecieron. Todo embarazo es desde cero y diferente”, precisó la manabita.

Katty García, una actriz talentosa y carismática

Katty García Mendoza, nacida el 1 de diciembre de 1988 en Manta, se graduó del Instituto Superior de Estudios Televisivos (ITV) en 2008 y debutó en televisión en 2009 como enfermera en la serie ‘El Exitoso Lcdo. Cardoso’ de Ecuavisa.

En 2012, participó en programas cómicos de Teleamazonas como ‘La Pareja Feliz 5’, ‘Vivos’ y ‘Aída’, consolidando su vocación en la comedia junto a David Reinoso y Flor María Palomeque.

Su rol más importante llegó en 2014 como Beverly Dávalos en la telenovela ‘3 Familias’ de Ecuavisa, un personaje provocativo que la lanzó a la fama. Mientras que en 2020 protagonizó ‘Antuca me enamora’ de TC Televisión, junto a Claudia Camposano y Ney Calderón.

Además ha hecho teatro y, actualmente, realiza videos cómicos en redes sociales, demostrando todo su talento y carisma.