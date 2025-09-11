La actriz manabita Gigi Mieles le cumplió el sueño a su “niña interior”

La carrera actoral de la manabita Gigi Mieles, de 25 años, sigue dando de qué hablar en Ecuador.

Actualmente se está transmitiendo la segunda temporada de ‘Los García’, en Ecuavisa, donde el personaje de la oriunda de Santa Ana, ‘Monik’, se está robando el protagonismo.

Gigi Mieles y su sueño cumplido

Y es que en la presente temporada de dicha telenovela, ‘Monik’ revela que tiene una relación de pareja con ‘Enzo Rossi’ y llega al altar. Esto ha llevado a que la actriz tenga mayor protagonismo en varios episodios. Incluso, en uno de estos apareció una foto de ella en la niñez.

La aparición de la imagen de antaño en televisión llevó a que una allegada de Gigi la etiquetara en Instagram, por lo que la intérprete no dudó en reaccionar con emoción: “Mi niña interior está gritando fuerte y chillón!!! Le cumplí estar en TV”, escribió.

Una carrera que va en ascenso

La ex participante de MasterChef Celebrity Ecuador ha contado en varias ocasiones que soñaba con ser actriz desde niña. De hecho, eso la llevó a crear una cuenta en Youtube, donde compartía videos de sí misma y sus anhelos para el futuro.

Gigi inició su carrera en redes sociales en 2018, logrando gran éxito con videos de humor satírico en TikTok bajo el usuario @miel.mieles, acumulando más de 1.5 millones de seguidores. Interpretó personajes masculinos y escenas cotidianas, destacando su versatilidad en comedia.

En cine, debutó en 2022 como protagonista en la película El amor en tiempos de likes, interpretando a Martina, una influencer con doble vida. Participó en el reality MasterChef Celebrity Ecuador en 2023, quedando en el 5° lugar. En teatro, actuó en obras como Rapunzel y sketches locales.

En la actualidad, co-presenta el pódcast Sí Somos en Suerte TV, con Carolina Plaza y Adrián Avilés. Mientras que alista la obra teatral “Cómo volver con tu ex y morir en el intento”, junto a Viviana Salame y la también manabita Elba González.

Gigi Mieles encontró paz tras meses de polémicas

Gigi Mieles mantuvo una relación de aproximadamente tres años con el también actor Álex Vizuete, llegando a estar comprometida. Sin embargo, el vínculo se dañó tras su participación en MasterChef, con rumores de infidelidad y más.

El 11 de noviembre de 2023, la actriz confirmó la ruptura. “Quería seguir siendo su novia, pero todavía no su esposa… Nos adelantamos muchas cosas”, dijo en marzo de 2024, asegurando que no les faltaba amor.

Este hecho le significó ataques en redes sociales y cuestionamientos a la manabita, quien optó por tomar la situación con humor. Mientras que Álex, quien también era parte de Suerte TV, se desvinculó por completo y protagonizó una polémica al filtrarse un audio en el que atacaba a Luciana Guschmer, amiga de Gigi.

Recientemente, Álex se convirtió en padre junto a su nueva novia. Mientras que Gigi se ha mostrado más feliz y realizada, enfocada en sus proyectos profesionales.