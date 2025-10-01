La actriz manabita Elba González hará comedia en televisión nacional: Será la hija del ‘Cholito’

La actriz manabita Elba González pasará de robar risas en redes sociales a hacerlo en televisión nacional. Ella, de 27 años, es parte del elenco principal de la telenovela ‘Cholito Forever’, cuyas grabaciones iniciaron el reciente 29 de septiembre en Ecuavisa.

Elba González en el regreso del ‘Cholito’

La nueva novela del ‘Cholito’, personaje creador por el actor ecuatoriano David Reinoso, llega luego de 18 años del estreno de su primera parte. Mientras que han pasado 15 de la difusión de Mostro de Amor (2010), que fue una secuela.

“Para nosotros es una satisfacción iniciar un proyecto que nos apasiona. Después de 18 años, es un orgullo volver a contar esta historia y agradecer al elenco y a todas las áreas de producción que lo hacen posible”, dijo José Romero, productor ejecutivo de Ecuavisa.

Elba es una de las nuevas actrices que se sumaron a la producción. Ella será ‘Pepita’, la hija del ‘Pepe José Chalén’, es decir, del ‘Cholito’.

Una nueva oportunidad

La manabita irrumpió en la televisión nacional a inicios de este año, al ser parte del elenco de MasterChef Celebrity Ecuador. Desde esa plataforma, Elbita, como se la conoce, logró cautivar a los televidentes con su simpatía y ocurrencias.

Sin embargo, ella ya era muy conocida en redes sociales, donde acostumbra a publicar videos cómicos. Incluso, en cada proceso electoral sorprendía con sus atuendos, volviéndose viral. En Instagram cuenta con más 370 mil seguidores, mientras que su comunidad en TikTok supera el medio millón.

Para la joven actriz, ser parte del ‘Cholito Forever’ es una gran oportunidad. “Esto representa un choque, ya que ha sido parte del proceso en mi camino como artista, venir de provincia, con tantos sueños, en un bus […] Creo que vamos a hacer un trabajo maravilloso, y todo lo que se hace con amor, no hay forma de que haya error”, dijo a Ecuavisa.

El nuevo amor de Elba González

En julio pasado, Elba González anunció que vive una nueva historia de amor junto al empresario Max Delgado. La actriz compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde también publicó varias foto y videos junto a su nuevo galán.

El post de Elbita estuvo acompañado de un romántico mensaje, aunque con un toque de su inconfundible humor. “Ahora si tengo que presentarles al chico de los zapatos gigantes que me enamoró y ahora no sé que tengo más metido si el calzón o a él en mi corazón”, escribió.

Su gran momento en el amor se traduce también en videos graciosos junto a su novio, que han impactado a sus seguidores.