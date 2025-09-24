COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Novedades

La actriz Jennifer Aniston revela su secreto para mantener su esbelta figura

Jennifer Aniston, de 56 años, revela en su nuevo libro infantil cómo es su alimentación para mantenerse sana y esbelta.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La actriz Jennifer Aniston revela su secreto para mantener su esbelta figura
La actriz Jennifer Aniston esta promocionando su nuevo libro infantil.
La actriz Jennifer Aniston revela su secreto para mantener su esbelta figura
La actriz Jennifer Aniston esta promocionando su nuevo libro infantil.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

[email protected]

La actriz estadounidense Jennifer Aniston compartió detalles de su rutina para mantener su esbelta figura durante una entrevista, en la que también promocionó su libro infantil Cooking With Clydeo, lanzado el pasado 9 de septiembre.

Y es que el libro de la estrella de ‘Friends’ contiene varios de sus secretos de nutrición, así como 35 recetas para desayunos, comidas, cenas y snacks, narradas mayoritariamente desde la vista del perro animado Clydeo.

Así es la dieta de Jennifer Aniston

La actriz reveló a People que lleva una dieta baja en carbohidratos y ejercicio constante, pero no renuncia por completo a los placeres culinarios y disfruta de lo que llama sus “días trampa”.

Explicó que en esos días especiales se permite preparar sus comidas reconfortantes favoritas: pizza, hamburguesas y comida mexicana.

Por si fuera poco, la celebridad aseguró que su receta favorita del libro es “Enchilada Bites”, un snack inspirado en la gastronomía mexicana que la artista describe como “libre de culpa” y perfecto para disfrutar en un par de bocados.

Otros hábitos de la estrella

En una pasada entrevista con Radio Times, Jennifer Aniston contó que sigue un riguroso régimen de ejercicio y ayuno intermitente 16:8. Esta rutina le permite pasar 16 horas sin consumir alimentos sólidos, lo que ha notado que marca una gran diferencia en su bienestar general.

En sus mañanas, la actriz dijo que inicia con agua tibia con limón, seguida de un batido o una combinación de aguacate y huevos, buscando siempre maneras de agregar proteínas a sus comidas.

Jennifer Aniston y su entrenamiento

Además de su dieta, Aniston se mantiene activa con clases de escaladora y caminatas con sus perros. También reserva tiempo para la meditación diaria, que considera un pilar de su equilibrio físico y mental.

De hecho, entrena cinco veces por semana, enfocándose en Pvolve. Se trata de un método de bajo impacto con movimientos funcionales y resistencia que “transformó su cuerpo” sin dolor, según contó a Today en enero.

Sobre su libro infantil

El nuevo libro de Jennifer Aniston forma parte de una serie que incluye Clydeo Versus Peanut Butter para finales de 2025 y Clydeo Makes a Friend en invierno de 2026.

Cabe precisar que Clydeo es un perro animado, creado a partir de una pasada mascota de la actriz. 

En la entrevista, la celebridad mencionó que el libro permite disfrutar de comidas reconfortantes sin restricciones totales, reflejando su enfoque en recetas simples y familiares.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Presupuesto compartido en hogares multigeneracionales: estrategias para organizar las finanzas familiares

¡Cae grupo armado en Manta! Policía frustra sicariatos y robos

Un adolescente “obsesionado” con el nazismo y las armas apuñala a su profesora en Francia

Barcelona SC confirma que cedió a John Acurio a Dorados de Sinaloa hasta junio de 2026

Mario Godoy lidera el nuevo Consejo de la Judicatura ante crisis judicial en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Presupuesto compartido en hogares multigeneracionales: estrategias para organizar las finanzas familiares

¡Cae grupo armado en Manta! Policía frustra sicariatos y robos

Un adolescente “obsesionado” con el nazismo y las armas apuñala a su profesora en Francia

Barcelona SC confirma que cedió a John Acurio a Dorados de Sinaloa hasta junio de 2026

Mario Godoy lidera el nuevo Consejo de la Judicatura ante crisis judicial en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Presupuesto compartido en hogares multigeneracionales: estrategias para organizar las finanzas familiares

¡Cae grupo armado en Manta! Policía frustra sicariatos y robos

Un adolescente “obsesionado” con el nazismo y las armas apuñala a su profesora en Francia

Barcelona SC confirma que cedió a John Acurio a Dorados de Sinaloa hasta junio de 2026

Mario Godoy lidera el nuevo Consejo de la Judicatura ante crisis judicial en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO