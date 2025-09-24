La actriz Jennifer Aniston revela su secreto para mantener su esbelta figura

La actriz estadounidense Jennifer Aniston compartió detalles de su rutina para mantener su esbelta figura durante una entrevista, en la que también promocionó su libro infantil Cooking With Clydeo, lanzado el pasado 9 de septiembre.

Y es que el libro de la estrella de ‘Friends’ contiene varios de sus secretos de nutrición, así como 35 recetas para desayunos, comidas, cenas y snacks, narradas mayoritariamente desde la vista del perro animado Clydeo.

Así es la dieta de Jennifer Aniston

La actriz reveló a People que lleva una dieta baja en carbohidratos y ejercicio constante, pero no renuncia por completo a los placeres culinarios y disfruta de lo que llama sus “días trampa”.

Explicó que en esos días especiales se permite preparar sus comidas reconfortantes favoritas: pizza, hamburguesas y comida mexicana.

Por si fuera poco, la celebridad aseguró que su receta favorita del libro es “Enchilada Bites”, un snack inspirado en la gastronomía mexicana que la artista describe como “libre de culpa” y perfecto para disfrutar en un par de bocados.

Otros hábitos de la estrella

En una pasada entrevista con Radio Times, Jennifer Aniston contó que sigue un riguroso régimen de ejercicio y ayuno intermitente 16:8. Esta rutina le permite pasar 16 horas sin consumir alimentos sólidos, lo que ha notado que marca una gran diferencia en su bienestar general.

En sus mañanas, la actriz dijo que inicia con agua tibia con limón, seguida de un batido o una combinación de aguacate y huevos, buscando siempre maneras de agregar proteínas a sus comidas.

Jennifer Aniston y su entrenamiento

Además de su dieta, Aniston se mantiene activa con clases de escaladora y caminatas con sus perros. También reserva tiempo para la meditación diaria, que considera un pilar de su equilibrio físico y mental.

De hecho, entrena cinco veces por semana, enfocándose en Pvolve. Se trata de un método de bajo impacto con movimientos funcionales y resistencia que “transformó su cuerpo” sin dolor, según contó a Today en enero.

Sobre su libro infantil

El nuevo libro de Jennifer Aniston forma parte de una serie que incluye Clydeo Versus Peanut Butter para finales de 2025 y Clydeo Makes a Friend en invierno de 2026.

Cabe precisar que Clydeo es un perro animado, creado a partir de una pasada mascota de la actriz.

En la entrevista, la celebridad mencionó que el libro permite disfrutar de comidas reconfortantes sin restricciones totales, reflejando su enfoque en recetas simples y familiares.