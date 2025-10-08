La actriz Elizabeth Gutiérrez requirió atención médica en su debut en reality de competencia extrema

La actriz Elizabeth Gutiérrez sufrió una caída que requirió atención médica inmediata durante el estreno de la segunda temporada de ‘La Isla: Desafío Extremo’, emitido anoche en Telemundo.

El suceso se dio en una prueba física inicial que ponía a prueba la resistencia de los 18 concursantes.

Elizabeth Gutiérrez se pone a prueba

El reality show, producido por Acunmedya para Telemundo, inició su segunda temporada con 18 participantes divididos en equipos, enfrentando retos de supervivencia en entornos extremos como playas vírgenes y bosques tropicales del Caribe. El premio en juego asciende a 200.000 dólares, y las transmisiones se realizan de lunes a viernes y domingos.

Elizabeth Gutiérrez, conocida por su rol dual en la telenovela ‘El Rostro de Analía’ y apariciones recientes en ‘Velvet: El Nuevo Imperio’, se unió al elenco junto a figuras como el actor Mauricio Islas, Christian de la Campa, la actriz Ximena Herrera y Zoraida Gómez.

En el primer reto por territorio, Elizabeth participaba en una prueba que demandaba esfuerzo físico intenso, cuando se cayó. “Elizabeth se acaba de caer. Está con muchísimo dolor. Yo estoy a la distancia para no interferir al equipo médico”, dijo el presentador Héctor Suárez Gomís.

Momento de tensión en el estreno

La caída generó un ambiente de incertidumbre durante varios segundos. Compañeros de equipo le aconsejaron “No te muevas”, mientras el equipo médico intervenía de inmediato para evaluar su condición.

La actriz de 46 años, quien previamente expresó su confianza en su experiencia como madre para enfrentar la competencia —”las madres somos aguerridas, resolvemos”—, mostró signos de dolor intenso, pero el show continuó tras la asistencia inicial.

Ya recuperada, la famosa explicó qué fue lo que le ocurrió. “Me jaló completamente, sentí el cuello y la espalda… Yo creo que fue el golpe y sentí que no podía respirar (…) Todavía me duele el cuello y la espalda, pero ya estoy mucho mejor”, detalló la que fuera durante años pareja del galán cubano William Levy.

¿De qué se trata el reality?

El reality, que busca poner a prueba límites físicos y mentales, incorpora elementos de supervivencia como manejo de recursos limitados y alianzas estratégicas.

En su primera temporada, el formato atrajo audiencias por su intensidad, y esta edición amplía el elenco a 18 concursantes, incluyendo activistas indígenas como Moi Guiquita y atletas como la esgrimista Paulina Araujo.

Otros participantes destacados son la cantante Helen Ochoa, el actor costarricense Gary Centeno y la modelo puertorriqueña Nieveliz González.

Esta segunda temporada se filma en escenarios remotos para simular condiciones adversas, con énfasis en la seguridad mediante personal médico permanente.

La producción enfatiza la preparación previa, con entrenamientos para minimizar riesgos, aunque incidentes como este resaltan los desafíos inherentes.

La carrera de Elizabeth Gutiérrez

Elizabeth Gutiérrez, nacida el 1 de abril de 1979 en Los Ángeles, California, con raíces mexicanas, es una actriz y modelo conocida por su trayectoria en telenovelas de Telemundo. Debutó en 2005 en “Olvidarte jamás” y destacó como protagonista en “El rostro de Analía” (2008) y “El fantasma de Elena” (2010). También participó en “Corazón salvaje” (2009) y “La Reina del Sur” (2011).

Su versatilidad la llevó a realities como “Exatlón Estados Unidos” y ahora a “La Isla: Desafío Extremo”. Con casi 4 millones de seguidores en Instagram, es una figura influyente en la televisión latina, reconocida por su carisma y profesionalismo.