Kelly Osbourne encuentra consuelo en las aves rapaces tras la muerte de su padre Ozzy Osbourne

La muerte de Ozzy Osbourne a los 76 años, ocurrida en un hospital de Londres tras un paro cardíaco, dejó un vacío doloroso en su entorno cercano. También afectó a la comunidad global de seguidores que acompañaron su carrera. Para Kelly Osbourne, su hija, el duelo ha sido un proceso lleno de altibajos. No obstante, en medio de la tristeza encontró un inesperado refugio: la cetrería, una práctica milenaria que consiste en adiestrar aves rapaces (como halcones, águilas, búhos o azores)

Durante este proceso, Kelly confesó que la práctica con aves rapaces se convirtió en un alivio emocional. “En toda mi tristeza y dolor he encontrado algo que realmente me hace feliz. Nunca creí que volvería a sonreír por la cetrería, pero lo logré”, compartió en redes sociales junto a una fotografía en la que posa con un búho.

En otra publicación, mostró cómo un ave regresaba a su brazo después de volar libremente en un campo. Destacó la calma que esos momentos le brindan. Según expresó, esta actividad le permitió reconectar con la serenidad, a pesar de que el duelo sigue marcando sus días.

La despedida a un ícono del rock

La familia Osbourne despidió a Ozzy en una ceremonia privada. Allí, Kelly interpretó un tema en homenaje a su padre. El bajista Robert Trujillo relató que, durante esa presentación, una ráfaga de viento se llevó la hoja con la letra de la canción. Para muchos, este gesto fue interpretado como una señal simbólica vinculada a la personalidad del legendario cantante.

La ciudad de Birmingham, cuna de Black Sabbath, también rindió tributo con flores y ofrendas en el puente dedicado a la banda. Familias enteras y seguidores se sumaron a la procesión, confirmando que el legado de Ozzy traspasa generaciones.

Palabras que conmueven

Kelly agradeció públicamente el apoyo recibido: “El duelo es algo extraño, ataca por oleadas. No estaré bien por un tiempo, pero saber que mi familia no está sola en este dolor marca la diferencia”. En un mensaje más íntimo, expresó: “Me siento tan infeliz, estoy tan triste. Perdí al mejor amigo que he tenido”, evocando la canción Changes, que retrata la relación entre padre e hija.

Por su parte, Jack Osbourne, su hermano, también compartió un emotivo mensaje en redes: “Tuve 14,501 días con ese hombre y sé que eso es una bendición”. Con ello destacó el privilegio de haber compartido su vida con quien describió como un padre amoroso y una figura trascendental.

El documental de Osbourne suspendido

La familia también tomó la decisión de suspender el estreno del documental Ozzy Osbourne: Coming Home, que repasaba los últimos años del músico. La producción, inicialmente concebida como una serie de diez partes, había sido transformada en un documental de una hora. Incluía testimonios de sus hijos y de su esposa Sharon. Estaba previsto que se transmitiera en BBC One, pero fue retirado de la programación a pedido de los Osbourne, en respeto a su proceso de duelo.

Un legado que vive en la memoria

A pesar del dolor, Kelly asegura que su manera de afrontar la pérdida es aferrarse tanto a los recuerdos luminosos como al legado artístico de su padre. Aunque confiesa que la tristeza aún la acompaña, reconoce que ha encontrado en la cetrería y en la compañía de su familia un camino para seguir adelante.