Justin Bieber se convierte en el artista mejor pagado de la historia de Coachella

Justin Bieber fue confirmado como el artista principal del festival Coachella 2026 y hará historia al convertirse en el intérprete mejor pagado del evento, con un pago total de 10 millones de dólares. La cifra se logró mediante un acuerdo directo con la promotora Goldenvoice, sin agentes de por medio, marcando un precedente en la industria musical.

El contrato establece que Bieber recibirá 5 millones de dólares por cada uno de los dos fines de semana del festival, previstos del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril en Indio, California. Con esta cifra, supera el récord que ostentaba Beyoncé en 2018, cuando percibió 8 millones de dólares.

“Es un movimiento sin precedentes para un artista principal y es algo que él construyó completamente solo”, comentó una fuente cercana al cantante, destacando su control total sobre esta nueva etapa de su carrera.

Autonomía y gestión directa

Justin, de 31 años, no cuenta con agentes desde que finalizó su relación profesional con Scooter Braun en 2023, tras 15 años de colaboración. Desde entonces ha manejado de manera directa sus contratos y lanzamientos. Incluso resolvió una disputa financiera con Braun en julio, pagando más de 8,8 millones de dólares relacionados con un préstamo de una gira cancelada.

La negociación con Coachella 2026 se realizó sin intermediarios, un hecho poco común en la industria musical, y refuerza la nueva etapa de autonomía y control que Bieber ha iniciado.

Justin regresa a los grandes escenarios en EE. UU.

Coachella 2026 marcará su regreso a grandes escenarios estadounidenses desde la cancelación de su Justice World Tour en 2022 por problemas de salud. Aunque no es su primera experiencia en el festival: en 2019 compartió escenario con Ariana Grande y en 2022 interpretó “Peaches” junto a Daniel Caesar.

El cartel de Coachella también incluye a Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma, mientras que Bieber celebró el anuncio publicando en Instagram fragmentos de su tema “Yukon”, acompañado de su esposa, Hailey Bieber.

Una nueva era musical para Bieber

En julio de 2025 lanzó Swag, su primer álbum desde Justice (2021), y en septiembre presentó Swag II, con 44 canciones, varias dedicadas a su familia. Tras el lanzamiento, el proyecto subió del puesto 8 al 4 en la lista Billboard Canadian Albums, con sencillos como “Daisies” y “Yukon” entre los más escuchados en Canadá.

Esta etapa representa para Bieber no solo su regreso a escenarios masivos, sino también una consolidación de su independencia artística y control sobre su carrera, que según allegados marcará “el inicio de una era donde está completamente al mando”.