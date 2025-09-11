Joselyn Gallardo disfruta del amor y de su cumpleaños en Brasil: ¿Quién es su pareja?

La actriz ecuatoriana Joselyn Gallardo cumplió 34 años el reciente martes, 9 de marzo de 2025, suceso que celebró en las paradisiacas playas de Brasil en buena compañía.

Muy celosa de su vida privada, la intérprete de ‘Martina’ en la famosa telenovela ‘Sin senos sí hay paraíso’, causó sorpresa en las redes sociales al compartir varias fotos junto a su pareja.

Joselyn Gallardo vive el amor

A través de su cuenta de Instagram, la pelinegra publicó las imágenes junto a la frase: “Muito feliz, muito grata (Muy feliz, muy agradecida)”.

En la primera foto del post se la ve a ella junto al médico Mario Santos, teniendo de fondo la playa. “Que seas muy feliz y disfrutes esta vuelta al sol. Te amo”, escribió él como comentario.

Además, varias personalidades de la farándula nacional reaccionaron rápidamente: “Eeehhh!!! Esooooo”, indicó la actriz Samantha Grey.

Por otra parte, Joselyn también publicó una foto de su novio en sus historias de Instagram, donde señaló: “Y así como si nada, el rey me trajo al Mykonos brasilero a recibir esta nueva vuelta al sol”.

¿Quién es el nuevo galán de la actriz?

Esta no es la primera vez que Joselyn Gallardo publica fotos de su actual pareja. Sin embargo, sí es la primera en que se muestra mucho más romántica.

Hace dos semanas, la actriz publicó varias fotos de él y ella en el gimnasio, con la frase: “Él tan serio, yo tan pura risa pero siempre entrenando y que no se acabe nunca!”, como parte de un paute publicitario.

Según se ha podido conocer, Mario Santos es un médico guayaquileño, graduado en Buenos Aires, Argentina. Actualmente, su carrera se ha orientado al entrenamiento físico y la nutrición.

En su perfil de Instagram se describe como “Nutrición Deportiva | Personal Training | Online Coaching | Fitness 101 | Booty 101”. Además, es dueño del centro de entrenamiento “Fit 101”, ubicado en Samborondón.

En sus redes sociales comparte consejos de entrenamiento y vida sana, contando con 18 mil seguidores en la red de ‘la camarita’.

Joselyn Gallardo y su brillante carrera

Joselyn Gallardo, nacida el 9 de septiembre de 1991 en Guayaquil, Ecuador, inició su trayectoria actoral a los 16 años con su debut en la serie ecuatoriana ‘Me enamoré de una pelucona’. Posteriormente, participó en producciones locales como ‘Solteros sin compromiso’, ‘Los hijos de don Juan’ y ‘Maleteados’, donde fue coprotagonista.

Su salto internacional llegó en 2016 al interpretar a Martina, la proxeneta calculadora en la telenovela ‘Sin senos sí hay paraíso’ de Telemundo, producida por Fox Telecolombia. Este rol, presente en el 85% de la trama, la expuso en Latinoamérica y plataformas como Netflix, consolidándola como actriz versátil.

En cine, protagonizó el cortometraje ‘Welcome Back’ (2020), disponible en HBO Max, interpretando a Rosa. También actuó en las producciones ecuatorianas ‘Cuatro Cuartos’ (2017) y ‘Sí se puede’ (2020). Además, se ha destacado en teatro ecuatoriano, promoviendo el empoderamiento femenino.