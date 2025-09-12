HBO confirma que el universo cinematográfico de ‘El Conjuro’ tendrá una serie

HBO Max trabaja ya en la producción de una serie basada en la franquicia de ‘El Conjuro’, que se centra en los casos de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

Este desarrollo responde al éxito comercial del universo cinematográfico, que recientemente acaba de estrenar ‘El Conjuro: Últimos Ritos’, recaudando 194 millones de dólares en su fin de semana de estreno mundial.

¿Qué historia contará la serie de El Conjuro?

El proyecto, anunciado inicialmente en abril de 2023, busca continuar la narrativa de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga en las películas.

La franquicia de ‘El Conjuro’, dirigida originalmente por James Wan, comenzó en 2013 con la primera película, que recaudó más de 319 millones de dólares. Ha generado ocho producciones adicionales, incluyendo secuelas y spin-offs como ‘Annabelle’ (tres películas), ‘La Monja’ (dos películas) y ‘La Maldición de La Llorona’, totalizando más de 2.200 millones de dólares en taquilla global.

La serie en HBO Max, producida por Atomic Monster de Wan y Peter Safran, se describe como una continuación directa de la historia establecida en las cintas.

Equipo creativo y experiencia previa

Nancy Won, conocida por su labor en series como ‘Jessica Jones’ y ‘Supernatural’, asumirá el rol principal en el guión. Su trayectoria incluye créditos en ‘Little Fires Everywhere’, ‘Jericho’ y ‘Tiny Beautiful Things’, enfocados en narrativas complejas y de género.

Won co-producirá junto a Safran, mientras Wan supervisará la producción. Mientras que Peter Cameron y Cameron Squires, con experiencia en el universo Marvel, se incorporan como escritores.

El equipo refuerza la ambición de HBO Max por expandir franquicias de horror a la televisión, similar a la serie ‘It: Welcome to Derry’. Esta se estrenará en octubre.

Detalles sobre el argumento permanecen confidenciales, pero se centrará en casos paranormales post-películas principales.

Éxito de ‘El Conjuro: Últimos Ritos’ en taquilla

‘El Conjuro: Últimos Ritos ‘, dirigida por Michael Chaves, se estrenó en 66 mercados internacionales, recaudando 110 millones de dólares en el extranjero y 84 millones en Estados Unidos. Marcó el mayor estreno mundial para una película de horror, superando a It (2017) con 194 millones de dólares en su debut.

En Filipinas, rompió récords como la mayor apertura para una cinta de terror, con un 91% de cuota de mercado local.

La película, basada en el caso Smurl haunting, incluye retornos de personajes como Carolyn Perron (Lili Taylor) y Janet Hodgson (Madison Wolfe).

Su éxito, con un presupuesto de 70 millones de dólares, impulsó la decisión de acelerar la serie, según reportes de Deadline.