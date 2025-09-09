Hallan muerto al popular youtuber Na Dong-hyun tras una maratón de videojuegos

El youtuber surcoreano Na Dong-hyun, conocido como @BuzzBean11, fue hallado muerto el pasado sábado 6 de septiembre de 2025 en su domicilio en el distrito de Gwangjin, al este de Seúl, tras una alerta de un amigo que no pudo contactarlo.

Con 1,46 millones de suscriptores, su fallecimiento a los 46 años genera atención por su reciente confesión de agotamiento tras una maratón de videojuegos, según reportes de medios locales como The Korea Herald, motivando una investigación inicial sobre causas naturales.

Cuerpo del youtuber no tenía signos de violencia

Personal de emergencia llegó a la residencia de Na alrededor de las 08h40 (hora local) tras la denuncia de un amigo que reportó su ausencia en una reunión pactada.

Los servicios de policía y bomberos de Seúl confirmaron que el youtuber fue encontrado sin signos vitales. Según The Korea Herald, no se hallaron notas de suicidio ni evidencias de violencia en el lugar, llevando a los investigadores a considerar inicialmente causas naturales como posible motivo, aunque la investigación sigue en curso.

Horas sin poder dormir

El suceso ocurrió dos días después de que Na transmitiera en vivo durante cinco horas y media, jugando el videojuego Mabinogi, un detalle que ha surgido en los reportes de The Chosun Ilbo.

Además, el influencer compartió durante su transmisión que había participado en el evento de moda, describiéndolo como “muy divertido” y asistiendo a los desfiles completos. “No dormí mucho. Creo que dormí unas tres horas”, confesó.

Esta declaración, registrada por The Chosun Ilbo, refleja el cansancio acumulado antes de su muerte, marcando un punto de interés para las autoridades que analizan su estado físico reciente.

El youtuber tenía más de 20 años de actividad

En Corea del Sur, los creadores de contenido enfrentan presiones por mantener alta actividad en plataformas como YouTube. Se trata un fenómeno que ha ganado relevancia con el crecimiento de la industria digital. Na, activo desde 2002 con su canal, era un pionero en este ámbito, acumulando millones de vistas con contenido variado.

La noticia generó reacciones entre sus seguidores, quienes han dejado mensajes de condolencias en @BuzzBean11.

La funeraria del Centro Médico de la Universidad Konkuk se convirtió en el lugar donde familiares y amigos se reunieron tras el deceso.

Las autoridades continúan investigando para determinar la causa exacta, sin descartar factores relacionados con su intensa agenda.

El caso resalta el escrutinio sobre la salud de los creadores digitales, un tema recurrente en la industria del entretenimiento en Corea del Sur.