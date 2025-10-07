Gineth Moreno narra su renacer tras una dura enfermedad mental y una pérdida: “Mi vida comenzó a transformarse”

Gineth Moreno reveló que su transformación personal comenzó en 2018, un año que define como crucial en su vida. “Mi vida estaba llena de problemas, de angustia. Llegué a una etapa de ansiedad, fui diagnosticada con trastorno de pánico y terminé amarrada en la cama de un hospital. Me medicaban todo el tiempo, hasta que encontré refugio en las pastillas”, relató en una entrevista reciente con Mariela Viteri.

Durante ese periodo, la presentadora dependía completamente de fármacos para sobrellevar su ansiedad. “Tomaba seis gotas y pastillas para dormir; pensaba, pero no hablaba”, explicó. Al intentar dejar los medicamentos, comenzó a recurrir al alcohol como vía de escape, reconociendo: “Ya no quería medicarme, pero para sentirme desinhibida empecé a tomar. Era mi escape”. Aquí fue cuando Moreno se dio cuenta de que necesitaba un cambio.

La pérdida que cambió su rumbo

El 2019 marcó un antes y un después. Gineth, en ese año, reflejó la fortaleza y cambio de Moreno tras enfrentar experiencias difíciles, estaba embarazada, pero sufrió la pérdida de su bebé, lo que la sumió en una profunda tristeza. Sin embargo, un encuentro inesperado con un amigo que habló de Dios en su hogar abrió un camino hacia la fe. “Desde entonces, mi vida comenzó a transformarse”, afirmó la comunicadora, demostrando la resiliencia de Moreno.

Poco a poco, dejó los medicamentos y el alcohol, adoptando una vida guiada por la espiritualidad. Hoy, con más de dos años como cristiana bautizada, asegura que esta conexión le permitió reencontrarse consigo misma. “Pude dejar de beber, encontrar soluciones a mis problemas y entender quiénes merecían quedarse en mi vida y quiénes no”, agregó, una reflexión crucial para Moreno.

Reconstrucción y maternidad

Gineth también compartió detalles sobre los riesgos que enfrentó en sus embarazos. “Mis embarazos siempre han sido de alto riesgo. Una noche pasé por un enojo muy fuerte y al día siguiente perdí a mi bebé”, recordó. Sin embargo, meses después, la vida le brindó una nueva oportunidad al quedar embarazada de su hija, quien hoy está por cumplir cinco años, un motivo de alegría para Moreno.

Gineth Moreno envió un mensaje de fe y superación

La presentadora explicó que su testimonio busca inspirar a otras mujeres a reconocerse como autosuficientes y a no permitir que otros controlen sus vidas. En sus redes sociales, comparte reflexiones de fe y recientemente lanzó un tema musical dedicado a Dios, acompañado de un mensaje que detalla su proceso:

“Ustedes saben que amo cantar y hacerlo en esta ocasión fue realmente un reto. Jamás imaginé sentir lo que sentí el día que interpreté este tema. Dios ha sido bueno conmigo y esta canción detalla mi proceso. Quizá muy pocos lo entiendan, pero quiero que sepan que nuestro Padre Celestial es maravilloso y bueno todo el tiempo. Aún trabaja en mi vida, me moldea diariamente, no suelta mi mano y me ve con misericordia”, escribió Moreno, quien busca transmitir esperanza a través de su música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gineth Moreno (@ginethmorenoc)

Con este relato, Gineth Moreno busca ofrecer un ejemplo de resiliencia y transformación, mostrando que la sanación emocional y espiritual es posible incluso tras experiencias de dolor profundo. Así, Moreno quiere que su historia de superación sirva de inspiración.