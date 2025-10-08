Florinda Meza se emociona al escuchar canción coescrita por la ecuatoriana Mirella Cesa: “Es una bella canción” - El Diario
COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Música

Florinda Meza se emociona al escuchar canción coescrita por la ecuatoriana Mirella Cesa: “Es una bella canción”

La emotiva reacción de Doña Florinda al escuchar Cesa revela la belleza del legado femenino en la canción Grietas en la piel.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Florinda Meza se emociona al escuchar canción coescrita por la ecuatoriana Mirella Cesa: “Es una bella canción”
Cesa afirmó que esta canción la escribió junto al grupo Kerreke.
Florinda Meza se emociona al escuchar canción coescrita por la ecuatoriana Mirella Cesa: “Es una bella canción”
Cesa afirmó que esta canción la escribió junto al grupo Kerreke.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

La recordada Doña Florinda del Chavo del 8 reaccionó con ternura al tema Grietas en la piel. Esta es una composición que rinde homenaje a la fuerza y la herencia femenina, escrita por la ecuatoriana Mirella Cesa junto al grupo Kerreke.

Con la sensibilidad que la caracteriza, Florinda Meza, actriz mexicana y eterna “Doña Florinda” de la icónica serie El Chavo del 8, se emocionó al escuchar el tema Grietas en la piel. Esta es una canción que exalta la memoria y el legado de las mujeres. “Es una bella canción”, expresó Meza, conmovida por la letra y el mensaje de la composición.

El momento fue captado en un video difundido por Cynthia Bagué, cantante y comunicadora mexicana, quien compartió una conversación íntima con la actriz. En el clip, Meza reflexiona sobre el poder sanador y emotivo de la música, lo que generó una ola de reacciones positivas en redes sociales.

Mirella Cesa: orgullo ecuatoriano en la música latinoamericana

La artista ecuatoriana Mirella Cesa, ganadora de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2018 y reconocida como la “Madre del Andipop”, no ocultó su emoción al conocer la reacción de la actriz mexicana. “Ese post que está circulando en redes es la reacción de Florinda Meza cuando escuchó Grietas en la piel. Esta canción la escribí junto a Kerreke. La interpreto con ellos en su disco Joropango, junto a Daniela Padrón, que este año está nominado al Latin Grammy como Mejor Álbum Folclórico”, declaró Cesa a Diario EXTRA.

El tema, lanzado recientemente, combina el estilo característico de Cesa, que fusiona instrumentos andinos, percusión latina y pop contemporáneo. Esto se enlaza con la riqueza multicultural del grupo Kerreke, integrado por músicos de México, Colombia y Venezuela.

Una canción con historia y herencia femenina

Grietas en la piel nació en los estudios de Peer Music, en Miami, durante una sesión creativa entre Larry Coll, César Sánchez, Cynthia Bagué y Mirella Cesa. Según la guayaquileña, la inspiración fue inmediata y profundamente personal. Evocó a su abuela materna, quien fue una figura clave en su vida.

Ser mujer, venir de mujeres extraordinarias —mi abuela, mi hermana, mis hijas— es una bendición. Esta canción es traspasar esa herencia”, confesó Cesa, de 40 años, al explicar el simbolismo detrás de la letra.

La melodía, acompañada de cuerdas suaves y ritmos latinoamericanos, se ha convertido en un himno a la resiliencia femenina. En palabras de Cesa, cada mujer que la escucha “encuentra en ella un reflejo de su propia historia”.

Un legado que conecta generaciones

Para Cesa, el reconocimiento de Meza es más que un gesto de admiración: es una confirmación de que la música puede unir tiempos, culturas y emociones. “Cuando alguien como Florinda Meza, símbolo de una generación, se conecta con mi música, siento que el mensaje llegó al corazón correcto”, afirmó.

Con Grietas en la piel, la ecuatoriana vuelve a demostrar por qué es una de las voces más auténticas y trascendentes del país. Lleva el sonido del Andipop a escenarios internacionales. Además, refuerza su compromiso con la identidad femenina y artística.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Violento crimen en Montecristi: hombre fue abatido a balazos mientras caminaba por el callejón Princesa Diana

En un acto de fe celebran el primer aniversario de la Virgen El Rosario en callejón San Carlos

Tragedia en Georgia: un niño de dos años murió tras un ataque de rottweilers mientras su niñera dormía

Belinda revela que deberá someterse a una operación de rodilla por lesión en el menisco

Candidatas a Reina de Manabí 2025 prueban Tunnis de Envasur en visita a Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Violento crimen en Montecristi: hombre fue abatido a balazos mientras caminaba por el callejón Princesa Diana

En un acto de fe celebran el primer aniversario de la Virgen El Rosario en callejón San Carlos

Tragedia en Georgia: un niño de dos años murió tras un ataque de rottweilers mientras su niñera dormía

Belinda revela que deberá someterse a una operación de rodilla por lesión en el menisco

Candidatas a Reina de Manabí 2025 prueban Tunnis de Envasur en visita a Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Violento crimen en Montecristi: hombre fue abatido a balazos mientras caminaba por el callejón Princesa Diana

En un acto de fe celebran el primer aniversario de la Virgen El Rosario en callejón San Carlos

Tragedia en Georgia: un niño de dos años murió tras un ataque de rottweilers mientras su niñera dormía

Belinda revela que deberá someterse a una operación de rodilla por lesión en el menisco

Candidatas a Reina de Manabí 2025 prueban Tunnis de Envasur en visita a Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO