Fin de un amor icónico: Nicole Kidman y Keith Urban se separan

Nicole Kidman, actriz ganadora del Oscar, y el cantante de country Keith Urban han confirmado su separación tras casi dos décadas de matrimonio. Según una fuente cercana a la pareja que habló con People, la decisión no fue fácil ni deseada por la actriz australiana. La noticia sorprende al mundo del entretenimiento y reabre la conversación sobre la vida privada de las celebridades.

“Ella no quería esto”, reveló la fuente. “Ha estado luchando por salvar el matrimonio”. La ruptura, que según TMZ habría ocurrido desde principios del verano, ha sido un proceso doloroso para ambos. La estabilidad y el amor público que mostraron durante años no impidió que enfrentaran dificultades personales detrás de escena.

Dos hijas en común

Nicole Kidman, de 58 años, y Keith Urban, de 57, contrajeron matrimonio en junio de 2006 en Sydney, Australia. La pareja ha formado una familia con dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. Su relación se caracterizó por el apoyo mutuo en sus carreras y por mantener un fuerte vínculo familiar a pesar de la exposición mediática constante.

La noticia llega pocos meses después de que Kidman publicara en Instagram, el pasado 25 de junio, una emotiva foto abrazando a Urban por su 19º aniversario. “Feliz aniversario, cariño ❤️ @KeithUrban”, escribió entonces, sin mostrar indicios de crisis pública. La red social evidenció un momento de felicidad que contrastaba con la realidad detrás de cámaras.

Nicole Kidman: apoyo familiar en tiempos difíciles

Según la fuente de People, la familia de Kidman se ha unido para respaldar a la actriz en este momento complejo. “La hermana de Nicole (Antonia) ha sido un pilar y toda la familia Kidman se ha unido para apoyarse mutuamente”, aseguró. La cercanía familiar se convierte en un soporte clave durante transiciones emocionales y decisiones importantes.

Recientemente, Nicole finalizó el rodaje de ‘Practical Magic 2’ en Londres y compartió en redes momentos con sus hijas bajo la etiqueta “recuerdos de verano”. Por su parte, Keith Urban continúa con su gira musical, con una próxima presentación el 2 de octubre en Hershey, Pensilvania. La rutina profesional sigue mientras enfrentan la separación con discreción.

Declaraciones recientes y discreción

En abril de 2024, Kidman destacó la solidez de su relación con Urban: “Tengo tanta suerte de tener a Keith, que es simplemente mi amor, mi profundo, profundo amor. Eso me da la capacidad de ir y hacer lo que tenga que hacer porque sé a dónde puedo regresar”, declaró. Las palabras reflejaban un vínculo fuerte que no evitó la reciente ruptura.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre los motivos específicos ni sobre los planes de divorcio, la pareja mantiene respeto mutuo y discreción. Priorizar el bienestar de sus hijas se convierte en la prioridad durante esta transición, demostrando madurez y cuidado en un momento de alto impacto mediático.