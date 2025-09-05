Felipe ‘Loco’ Crespo: “Antes que creador de contenido, soy actor”

Aunque en la actualidad es más reconocido por sus ocurrencias en redes sociales, Felipe ‘Loco’ Crespo asegura que su verdadera esencia está en la actuación. Con 35 años, el guayaquileño acumula más de una década de experiencia sobre las tablas, en cortometrajes y en producciones audiovisuales que le han permitido formarse en distintos géneros.

Su preparación artística empezó de la mano de maestros como Andrés Garzón, Ruth Coello y Hugo Avilés, referentes del teatro ecuatoriano que marcaron sus primeros pasos en la interpretación.

Una carrera forjada en las tablas

Desde sus inicios, Crespo ha trabajado en múltiples montajes teatrales y cine independiente, explorando personajes diversos que le dieron versatilidad como actor. Entre sus proyectos más destacados está su vínculo con el director Jorge Toledo, con quien compartió monólogos como Los Coyotes (2018), la serie digital Hackeados (2021) y varias obras.

Esa relación profesional se volvió tan estrecha que Toledo llegó a diseñar un personaje en la telenovela El Cholito Forever pensando específicamente en Crespo. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban.

Un casting que nunca llegó

“Había un personaje escrito para mí, de acuerdo a mis condiciones actorales y a lo que Jorge conocía de mi trabajo, pero nunca me llamaron. Luego dijeron que se había ‘traspapelado’ mi llamado, y cuando hubo un segundo casting ya no era para ese papel, sino para otro. Al final, tampoco me llamaron”, contó Crespo.

El episodio incomodó al propio Toledo, quien decidió apartarse del proyecto al considerar que no se estaban respetando sus criterios artísticos ni el esfuerzo de los actores de su escuela. Para Crespo, aquello fue una muestra de las dificultades que enfrentan muchos intérpretes en la industria televisiva nacional.

Actor antes que creador digital

A pesar del mal sabor que le dejó esa experiencia, el artista mantiene firme su postura: “Antes que creador de contenido, soy actor. Y lo seguiré demostrando en cada escenario que me toque”.

Su carrera digital, sin embargo, no es menor. Fue uno de los primeros ecuatorianos en incursionar en YouTube, hace ya 16 años, y desde entonces ha construido una comunidad que hoy suma más de dos millones de seguidores entre todas sus plataformas. En Instagram supera los 330 mil, en TikTok roza el medio millón y mantiene activa una segunda cuenta que continúa en crecimiento.

Futuras oportunidades

Tras la salida de Jorge Toledo, la dirección de El Cholito Forever quedó en manos de Andrés Garzón, quien no cierra la puerta a una futura colaboración con Crespo. “Si estuviera dentro de la visión de la producción y del biotipo que buscamos, yo no tendría inconveniente. Cada dirección tiene su forma de trabajar, no hay recetas escritas, solo trabajos a conciencia”, señaló.

El propio Garzón añadió que Crespo podría encajar en algún papel, siempre que esté alineado con los lineamientos de casting: “Igual que cualquiera que tenga las ganas, el ímpetu de prepararse y que esté dentro de la visión del proyecto”.

En escenarios y pantallas

Felipe ‘Loco’ Crespo sabe que hoy el público lo identifica por su faceta de creador digital, pero él insiste en que la actuación es su raíz. Entre risas, críticas y personajes que crea para internet, asegura que no ha dejado de lado su verdadera vocación.

Su historia es la de un artista que se mueve entre dos mundos —el escenario y las redes—, y que busca demostrar que, más allá de los millones de seguidores, su talento como actor merece un lugar en la industria. “Soy actor, y eso es lo que seguiré defendiendo”, sentencia.