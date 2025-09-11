COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Fallece Alicia Vásquez a los 95 años, madre del cantante Juanes

Alicia Vásquez, figura fundamental en la vida y carrera del cantante Juanes, falleció en Medellín a los 95 años. La familia guarda luto en silencio.
El adiós más duro para Juanes: falleció su madre, Alicia Vásquez
Alicia Vásquez, madre del reconocido cantante colombiano Juanes, falleció la madrugada del lunes 8 de septiembre de 2025 en la ciudad de Medellín, donde residía con su familia. Aunque el artista no se ha pronunciado públicamente, seguidores y medios han expresado sus condolencias por la pérdida de una figura central en la vida y carrera del músico.

Una madre que fue pilar e inspiración

Alicia Vásquez fue mucho más que la madre de Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido mundialmente como Juanes. Fue su inspiración constante, su guía y uno de los motores emocionales que impulsaron muchas de sus composiciones.
Juanes incluso lleva un tatuaje en su honor, como símbolo del amor y respeto que sentía por ella.

En publicaciones pasadas, Juanes compartió reflexiones profundas sobre la importancia de su madre en su vida, especialmente durante la distancia forzada que impuso la pandemia. En una de sus publicaciones más emotivas, el artista expresó:

“Mujer fuerte, guerrera, fortalecida por las pruebas y alegrías de la vida, sabia y silenciosa, tierna y única. La única Doña Alicia.”

Mensajes de apoyo y recuerdos de sus seguidores

Aunque no hay un pronunciamiento oficial por parte del artista hasta el momento, miles de personas han llenado sus redes sociales con mensajes de solidaridad. En los comentarios, seguidores de todo el mundo le han expresado su cariño, reconociendo la importancia de Alicia en la vida de Juanes y en su arte.

En redes sociales, muchos han recordado que el álbum “La Vida… Es un Ratico” tiene como inspiración una frase que Alicia repetía con frecuencia, y que Juanes popularizó con su música: “La vida es un ratico… disfrútala.”

Amor, familia y raíces en Antioquia

Alicia Vásquez y su esposo, Javier Aristizábal, nacieron en el norte de Antioquia, donde se conocieron desde adolescentes y formaron una familia basada en el amor, las tradiciones y los valores familiares. Tuvieron varios hijos, entre ellos el futuro artista, que más adelante llevaría su cultura y raíces al escenario internacional.

En un reportaje de El Colombiano, la fallecida madre expresó con orgullo su amor por todos sus hijos: “Con los hijos no hay proporciones; para mí, todos son iguales y ellos lo saben. Lo que cada uno hace es un orgullo.”

Un adiós en silencio

El fallecimiento de Alicia Vásquez se produjo en la intimidad de su hogar en Medellín. Hasta el momento, no se han conocido detalles sobre el velorio ni actos públicos. Se espera que Juanes comparta un mensaje en los próximos días, tras vivir este duelo en privado junto a su familia.

La madre del artista fue también testigo de uno de los episodios más dolorosos de la familia: el largo proceso que vivieron con una de sus hijas, quien estuvo en coma durante 27 años, hasta su fallecimiento en 2019. En ese momento, Juanes describió a su madre como “una campeona, una guerrera de la vida”.

